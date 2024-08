Schottland: Homophobe Sekte als Wohltätigkeitsorganisation zugelassen

Die Forward In Faith Church International Incorporated (FIFCII), die für ihren Glauben an Hexerei berüchtigt ist und „Schwulenexorzismus“ befürwortet, weitet ihren Einflussbereich in Schottland aus.

Während die schottische Regierung versucht, homophobe und menschenverachtende Konversionsbehandlungen zu verbieten, gewährt sie einer berüchtigten Sekte, die an Hexerei glaubt, sogenannten „Schwulenexorzismus“ befürwortet und ein mittelalterliches Frauenbild pflegt, den Status einer Wohltätigkeitsorganisation. Berichten des Daily Record zufolge wurde die Forward In Faith Church International Incorporated (FIFCII) im Mai in Schottland unter dem gemeinnützigen Zweck „Förderung der Religion“ als Wohltätigkeitsorganisation registriert.

Homophobie und Frauenfeindlichkeit ...

Die Forward In Faith Church International Incorporated (FIFCII) wurde 1960 in Simbabwe von Ezekiel Guti gegründet, der behauptete, Gott sei in einer Höhle zu ihm gekommen und habe ihm aufgetragen, Englisch zu lernen und zu lesen, damit er in der ganzen Welt dienen könne. Die Kirche hat zahlreiche Anhänger in afrikanischen Ländern und ist laut Eigenangaben auf der Webseite inzwischen in über 160 Ländern und Staaten, darunter auch Deutschland, vertreten.

× Erweitern Quelle: https://www.facebook.com/archbishopezekiel Der 2023 verstorbene Ezekiel Guti mit seiner Frau (Facebook-Post 2022).

Wohltätigkeitsorganisationen sind gesetzlich verpflichtet, im öffentlichen Interesse zu handeln. Das sieht die schottische National Secular Society (NSS) nicht gegeben. Im Gegenteil: Alejandro Sanchez, Menschenrechtsbeauftragter der NSS, verwies auf mehrere beunruhigende Positionen und Blogbeiträge von FIFCII auf ihrer Webseite. So etwa bietet FIFCII die Durchführung von Exorzismen an, um schwule Männer vom „homosexuellen Geist“ zu befreien, der sie zu gleichgeschlechtlichen sexuellen Anziehungen zwinge. In einem Blogeintrag auf der Webseite der FIFCII ist vom „Exorzismus“ eines Mannes zu lesen, der von einem „homosexuellen Geist“ besessen gewesen sei.

Auf einer anderen Seite mit dem Titel „A Wise Woman's Responsibility“ (Die Verantwortung einer weisen Frau) werden die Pflichten einer christlichen Ehefrau einschließlich der Rolle als „Helferin“ und „Sekretärin“ beschrieben: Sie hat sich ihrem Mann zu unterwerfen und ihm Respekt zu zollen, außerdem hat sie Sex auf Verlangen zu akzeptieren und nicht zu nörgeln.

„Diese Wohltätigkeitsorganisation fördert bösartige Homophobie und Frauenfeindlichkeit und gefährdet möglicherweise Leben mit rücksichtslosen Anschuldigungen der Hexerei“,

so Sanchez.

... stehen im öffentlichen Interesse?

Schottlands wichtigste Aufsichtsbehörde für Wohltätigkeitsorganisationen, die Charity Commission for England and Wales, kann die von der NSS geäußerten Bedenken nicht nachvollziehen. Sie erklärte, es gebe „keine Beweise“ dafür, dass die FIFCII „eine bestimmte Position zur Homosexualität vertritt“ und lehnte es ab, Maßnahmen zu ergreifen. Alejandro Sanchez vom NSS rügte die Charity Commission für ihre Haltung.