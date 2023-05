Schottland: „LGBT Charta“ ein voller Erfolg

Die von der gemeinnützigen Organisation LGBT Youth Scotland ins Leben gerufene Initiative „LGBT-Charta“ beinhaltet Weiterbildungsangebote für Schulen, Organisationen und Unternehmen, mit denen Vorurteile bekämpft und Vielfalt, Inklusion sowie Gleichberechtigung gefördert werden sollen. Mittlerweile nehmen rund 60 Prozent der weiterführenden Schulen am Programm teil.

Wie The Herald berichtete, haben bereits 212 der 357 weiterführenden Schulen des Landes sowie 40 Grundschulen und 21 Colleges und Universitäten, die entweder den Charta-Status erhalten haben oder derzeit darauf hinarbeiten, das Programm angenommen.

Bild: www.facebook.com/AliKerrHumanist Ali Kerr, Head of Partnerships bei LGBT Youth Scotland

Ali Kerr, Head of Partnerships bei LGBT Youth Scotland, freut sich, dass bereits 60 Prozent der weiterführenden Schulen am Programm teilnehmen.

„Ein so hoher Anteil an schottischen Sekundarschulen und Weiterbildungsanbietern, die mit uns zusammenarbeiten und an unserer LGBT-Charta teilnehmen, zeigt, dass Schulen eine Schlüsselrolle bei der Schaffung sicherer Räume für junge Queers in Schottland spielen.“

Auch wenn Ali Kerr hofft, im kommenden Jahr 75 Prozent aller weiterführenden Schulen zu erreichen – was einen bedeutenden Schritt hin zu einer integrativeren Gesellschaft darstellen würde – gilt Schottland jetzt schon als Vorreiter bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Vorurteile und Förderung von Vielfalt und Gleichberechtigung. Als erstes Land der Welt veröffentlichte das schottische Bildungsministerium im Jahr 2021 eine umfassende Strategie zur Eindämmung von Vorurteilen gegenüber LGBTIQ*-Jugendlichen im Bildungssystem und verankerte LGBTI-Inklusion im Lehrplan (männer* berichtete).

Was ist die LGBT-Charta?

Die LGBT-Charta ist ein Programm, das darauf abzielt, Inklusion an Schulen, Organisationen und Unternehmen zu fördern. Es besteht aus vier LGBT-Charta-Auszeichnungen, die an Teams von lokalen Behörden für die Entwicklung von Inklusionsprozessen, Bildungsanbieter, Lehrkräfte und Lernende vergeben werden. Der Prozess bis zur Erlangung des Status einer Charta braucht etwa 12 bis 18 Monate und umfasst Schulungen, die Entwicklung von Strategien, deren Umsetzung in die Praxis sowie deren Überwachung. Expert*innen von LGBT Youth Scotland begleiten die Institutionen und Organisationen auf dem Weg zum Charta-Status.