Schwedens neue Regierungschefin ernennt erste Transgender-Ministerin

Schwedens neue Regierungschefin Magdalena Andersson hat am Dienstag die 51-jährige Transgender Lina Axelsson Kihlblom zur Schulministerin und damit zur ersten Transgender-Ministerin des skandinavischen Landes ernannt.

In ihrem 2015 erschienenen Buch "Wirst Du mich jetzt lieben?" beschreibt Kihlblom, wie sie zunächst als Mädchen im Körper eines Jungen groß wurde und sich dann zur Frau entwickelte. Dieser Prozess dauerte, bis sie 25 Jahre alt war.

× Erweitern Foto: Soren Andersson / AFP Magdalena Andersson, Lina Axelsson Kihlblom Schwedens erste weibliche Premierministerin präsentierte am 30. November ihr Kabinett. Mit dabei: Lina Axelsson Kihlblom, die erste trans* Ministerin des Landes.

Die Sozialdemokratin Andersson war am Montag nach einigen Turbulenzen zur Regierungschefin gewählt worden. Sie trat als erste Frau an die Spitze der schwedischen Regierung. Axelsson Kihlblom schrieb 2018 in einem Beitrag für den Sender SVT, es habe schon immer Transpersonen gegeben.

„Wir sind die neue Normalität“, sagte sie.

Im Oktober 2020 wurde Petra de Sutter aus Belgien als erste Transperson in Europa mit einem Ministeramt betraut. Deutschland bekommt wohl noch keine*n trans* Minister*in, doch im September dieses Jahres schafften es gleich zwei offen trans* lebende Frauen in den deutschen Bundestag: Tessa Ganserer (44) aus Bayern und Nyke Slawik (27) aus Nordrhein-Westfalen gehen jeweils für die Grünen nach Berlin (wir berichteten). *AFP/lm