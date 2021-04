Sexueller Missbrauch: Schutzraum ausgenutzt

Ein ehemaliger Berater, der für die schwedische, queere Organisation RFSL arbeitete, wurde wegen Vergewaltigung in vier Fällen und sexueller Belästigung in zwei Fällen verurteilt. Seine Opfer waren LGBTIQ*-Migranten, die sich Hilfe suchend an ihn gewandt hatten – in der Hoffnung, er könne bei ihren Asylverfahren helfen.

× Erweitern Foto: rfsl.se / CC0 RFSL Schweden RFSK steht für: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Übersetzt heißt das: Nationale Vereinigung für Schwulen-, Bisexuellen- und Transgender-Rechte

Das 56-jährige ehemalige Mitglied von Schwedens größter LGBTIQ*-Organisation RFSL wurde vom Stockholmer Bezirksgericht für schuldig befunden und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Zusätzlich muss er Schadensersatz an seine Opfer zahlen. Die Fälle ereigneten sich laut Gericht zwischen Oktober 2018 und Oktober 2019. Das Gericht stellte fest, dass die Migranten sich in einer „besonders verletzlichen Situation“ befunden hatten, als sie sich an den Mann wandten. Er habe seine Macht missbraucht. In einer Erklärung zum Urteil sagte das Gericht:

„Die Opfer hatten sich alle an den Migrationsberater gewandt in der Hoffnung, Hilfe in ihrem Asylverfahren zu bekommen.“

Schwedischen Medien zufolge sagten mehrere der Opfer aus, sie hätten Angst gehabt, dass der LGBTIQ*-Berater ihre Chancen auf Asyl ruinieren könnte, wenn sie ihn ablehnen würden. Während der polizeilichen Untersuchung hätten sie ausgesagt, dass sie Hilfe bei dem Mann suchten, weil ihnen gesagt wurde, dass ihre Asylfälle dann schneller bearbeitet würden. Die Polizei untersucht derzeit Fälle von sechs weiteren potenziellen Opfern.

Täter war über Jahrzehnte für die Organisation aktiv

Laut der Zeitung Svenska Dagbladet (SvD) war der Mann seit den 1990er Jahren in der Einrichtung tätig – zuletzt in der Funktion, in der er „Aktivitäten, Informationen und Beratung“ für LGBTIQ*-Asylsuchende anbot. Er sollte ihnen dabei helfen, aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung, wegen derer sie in ihrer Heimat verfolgt würden, in Schweden Asyl zu erhalten. Die Menschen, die ihn um Hilfe baten, waren entweder Asylbewerber, undokumentierte Einwanderer oder arbeiteten mit einer befristeten Arbeitserlaubnis.

Im April 2020 wurde erstmals öffentlich bekannt, dass der Aktivist beschuldigt wurde, Klienten missbraucht zu haben. Die Organisation RFSL betonte, ihre Stockholmer Niederlassung habe sofort eine interne Untersuchung eingeleitet, als die ersten Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter erhoben wurden.

Allerdings: RFSL räumte ein, dass diese Untersuchung anfänglich nicht genügend Beweise geliefert habe, um Maßnahmen gegen den heute 56-Jährigen zu ergreifen. Das Opfer, das zuerst die Vorwürfe erhoben habe, hätte zudem Angst gehabt, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, da es über keine Papiere verfügte. Erst als weitere Anschuldigungen auftauchten und das Opfer bereit war, den Mitarbeiter anzuzeigen, wurde dieser entlassen.

RFSL will „Vertrauen der Community zurückgewinnen“

In einer Erklärung begrüßte der RFSL das Urteil und forderte die Betroffenen auf, Rechtsmittel einzulegen. Kein Täter solle in der Lage sein, die Tätigkeit des RFSL zu nutzen, um Menschen in einer verletzlichen Position zu missbrauchen, so die Organisation. Alle Abläufe müssten sicher sein, sich ständig weiterentwickeln und die Qualität durch systematische Arbeit sicherstellen.

„RFSL ist eine Organisation, die auf den Werten aufgebaut ist, LGBTQI-Menschen, die Gewalt, Drohungen und Hass ausgesetzt sind, zu schützen und zu unterstützen. Sexuelle Handlungen, die einer Person Schaden oder Leid zufügen, können niemals akzeptiert werden.“

RFSL-Präsidentin Deidre Palacios betonte, es sei das Wichtigste, dass die Opfer dieses Missbrauchs jetzt Wiedergutmachung erhielten. Die Organisation habe wichtige Aufgaben vor sich: Sie müsse sicherstellen, dass so etwas nicht wieder passiert – und das Vertrauen der Community zurückgewinnen.