Schwedischer Turnverband lässt Jugendliche Geschlechtskategorie selber wählen

Junge schwedische Transgender-Turner dürfen nach einer neu eingeführten Richtlinie des Schwedischen Turnverbands selbst wählen, in welcher Geschlechtskategorie sie trainieren und im Wettkampf antreten wollen.

Der Schwedische Turnverband Svensk Gymnastik hat neue Richtlinien für alle Verbands- und Trainingsaktivitäten sowie Regeln für die meisten Wettbewerbe ausgearbeitet, die auf Empfehlungen zur Geschlechtsidentität und zum Ausdruck des Geschlechts basieren.

Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem der Verband im Sommer einen „tiefen Einblick in das Thema Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck“ erhalten hatte, sagte Pelle Malmborg, Vorsitzender des Schwedischen Turnverbands, in einer Erklärung.

„Speziell für unsere Trainings- und Wettkampfaktivitäten bedeutet die Richtlinie, dass Sie gerne in der Gruppe trainieren können, zu der Sie sich zugehörig fühlen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität oder Ausdruck, und dass Sie als binäre Transgender-Person auf der Grundlage der aktuellen Wettbewerbsbestimmungen in der von Ihnen gewünschten Wettkampfklasse antreten können.“

Bis in die Jugend-Nationalmannschaft, die je nach Disziplin bis zur Altersstufe zwischen 13 und 18 Jahren gilt, können Trans*-Teenager in der Kategorie ihrer Wahl antreten. Für ältere Athlet*innen gilt die neue Regelung jedoch nicht, da diese sich an internationale Regeln anpassen müssen.

Trans*-Kinder oft vom Sport ausgeschlossen

Der schwedische Turnverband ist der erste nationale Sportverband Schwedens, der dem Aufruf der Schwedischen Vereinigung für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender-, Queer- und Intersexuellen (RFSL) gefolgt ist.

Im Oktober hatte die RFSL einen Bericht über trans* Menschen im Sport veröffentlicht, der sich auf Kinder und Jugendliche konzentrierte. Die Ergebnisse des Berichts „Trans & Sports - niemand sollte ausgelassen werden“ zeigen, dass sich trans* Jugendliche in vielen Sportarten ausgeschlossen fühlen. Die Gründe liegen in der oberflächlichen Geschlechtertrennung im Sport, in Unsicherheiten in Bezug auf Umkleidekabinen und in Befürchtungen, nicht respektiert oder sogar gemobbt zu werden.

Weitere Sportverbände ziehen nach

Weitere schwedische Sportverbände wie der Schwedische Fußballverband, der Schwedische Eislaufverband und der Schwedische Volleyballverband haben angekündigt, ebenfalls Richtlinien zu verabschieden, um integrativer zu werden.

Der Schwedische Fußballverband will die neue Richtlinie noch im Laufe des Jahres 2021 veröffentlichen. Per Widén, Manager der Bildungs- und Entwicklungseinheit des schwedischen Fußballverbands, sagte: