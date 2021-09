Ehe für alle: Schweiz sagt JA

Die Auszählung der Stimmzettel in Zürich ist noch nicht abgeschlossen, doch am vorläufigen Ergebnis von 64,1 Prozent wird sich nicht mehr viel ändern. Die Volksabstimmung „Ehe für alle“ in der Schweiz war erfolgreich, die Schweiz öffnet als 29. Land die Ehe für homosexuelle Paare!

× Wir haben Geschichte geschrieben heute! Die Schweiz sagt ja! 🌈✨ #ehefueralle pic.twitter.com/TPw5B404K1 — Ehe für alle (@ehefueralle_JA) 26. September 2021

Mit deutlicher Mehrheit hat sich die Schweizer Bevölkerung in der Volksabstimmung für die Ehe für alle ausgesprochen. Nach einer ersten Hochrechnung stimmten 64 Prozent für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, 35,9 Prozent stimmten dagegen. Damit ist die Schweiz eines der letzten Länder in Westeuropa, das Schwulen und Lesben die Eheschließung ermöglicht.

Mit der Einführung des Partnerschaftsgesetzes 2007, der Stiefkindadoption 2018, des Diskriminierungsverbotes 2020 und der bald in Kraft tretenden vereinfachten Änderung des Geschlechtseintrags für trans* Personen hat die Schweiz in den letzten zwanzig Jahren einen Wertewandel hin zu mehr Akzeptanz von Queers durchlaufen. Dennoch war die Schweiz neben Italien das einzige westeuropäische Land, in dem homosexuelle Paare bis heute kein Recht auf Eheschließung hatten. Somit war das heutige Referendum ein wichtiger und längst überfälliger Schritt in Richtung Gleichstellung von homo- und bisexuellen Paaren in der Schweiz.