Schweizer Hotels: zertifiziert gayfriendly

Eine neu eingeführte Zertifizierung soll sicherstellen, dass sich queere Gäste in Schweizer Hotels ebenso wohlfühlen wie heterosexuelle Gäste.

Gemäß einer Studie hält jeder zehnte Erwachsene in der Schweiz Homosexualität für unmoralisch (wir berichteten). Das bekommt die LGBTIQ*-Community auch zu spüren – immer wieder kommt es zu Vorfällen, in denen Personen in der Öffentlichkeit wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert oder anders behandelt werden, so auch auf Reisen.

„Aus Untersuchungen wissen wir, dass sich viele LGBT-Menschen Sorgen über den Empfang im Hotel machen. In erster Linie geht es dabei um die Angst vor möglicher Homophobie“, erklärt Ian Johnson, Geschäftsführer von OutNow, einem internationalen Beratungsunternehmen, das sich auf das Marketing innerhalb der queeren Community spezialisiert hat, gegenüber Watson.

Eine neu eingeführte Zertifizierung soll nun sicherstellen, dass sich queere Gäste in Schweizer Hotels ebenso wohlfühlen wie heterosexuelle. Auf die Initiative und mit Unterstützung von Schweiz Tourismus schult OutNow touristische Leistungsträger, insbesondere Hotels, hinsichtlich der Bedürfnisse von lesbischen und schwulen Reisenden. Dabei gehe es um ganz einfache Dinge, die andere Reisende für selbstverständlich halten, erklärt Johnson, zum Beispiel, „dass die Buchung eines Doppelbettes richtig ist und das Paar dies auch so wünscht.“

Für die zertifizierten Hotels ist es vor allem auch ein Statement nach außen. „Alle können so sehen, dass wir offen gegenüber allen sind. Bei uns kann sich jeder, unabhängig von sexueller Orientierung, Religion, Alter, Nationalität oder Geschlecht wohlfühlen“, so Franziska Furrer, Marketing-Assistentin vom Hotel Montana in Luzern.

Schon über 60 Hotels dabei

Bereits über 60 Hotels haben die Schulung mit ihren Mitarbeiter*innen auf der Plattform learn.lgtb bereits absolviert. Ein Dutzend von ihnen hat sich für die abschließende Zertifikatsprüfung angemeldet und sieben Schweizer Hotels wurden bereits mit dem Label „OutNow 2020 Certified“ ausgezeichnet. Das sind