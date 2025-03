Schwule gejagt – Polizei zerschlägt Tätergruppe

× Erweitern Foto: Pexels / Mart Production

Mehr als 400 Polizist*innen schlugen am Freitagmorgen in sieben österreichischen Bundesländern gleichzeitig zu. Ziel war eine kriminelle Gruppierung, die unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Pädokriminalität agierte – in Wirklichkeit richteten sich ihre brutalen Attacken gezielt gegen homosexuelle Menschen. Die sogenannten „Pädo-Hunter“ stehen im Verdacht, zahlreiche Hassverbrechen begangen zu haben.

„Pädo-Hunter“ enttarnt

Bei insgesamt 23 Hausdurchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Dabei waren neben Kriminalisten auch Spezialkräfte des Einsatzkommandos COBRA und der WEGA beteiligt. Die Polizei bestätigte bislang die Festnahme von 15 Verdächtigen, darunter zwölf Männer und drei Frauen. Es handelt sich überwiegend um österreichische Staatsbürger. Laut Polizeiangaben besteht aktuell keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.

Lockvogel-Taktik: So gingen die Täter vor

Auslöser der Ermittlungen waren mehrere Raubüberfälle im Süden des Bezirks Graz-Umgebung zwischen Mai und Juli 2024. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ihre Opfer unter falschen Vorwürfen der Pädokriminalität an abgelegene Orte gelockt und dort schwer misshandelt, beraubt und erniedrigt zu haben. Die Übergriffe wurden gefilmt und anschließend in privaten Gruppen geteilt. In einem besonders schweren Fall ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.

Polizei vermutet hohe Dunkelziffer

Bislang konnten die Behörden 17 strafrechtlich relevante Fälle nachweisen, sie gehen aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Die Polizei Steiermark ruft weitere potenzielle Opfer dazu auf, sich dringend bei den zuständigen Behörden oder direkt beim Landeskriminalamt Steiermark zu melden. *Quellen: polizei.gv.at, X/ Polizei Steiermark, steiermark.orf.at

Wir bleiben dran, weitere Informationen folgen.