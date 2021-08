Pepe und Enrique in love forever

Ja, es gibt sie noch, langjährige monogame Beziehungen. Zumindest unter Vögeln. In Florida sind zwei schwule Pelikane seit fast zwei Jahrzehnten so verliebt wie am ersten Tag.

Seit 18 Jahren leben die Braunpelikane Pepe und Enrique in der Pelican Harbour Seabird Station. Das Wildschutz- und Rehabilitationszentrum kümmert sich um verletzte Braunpelikane, Seevögel und andere Wildtiere, bis sie wieder in freier Wildbahn leben können. Die Einrichtung versorgt jedes Jahr Tausende von Tieren.

In Pelican Harbour haben sich Pepe und Enrique auch lieben gelernt und „sich entschieden, den größten Teil ihres Lebens miteinander zu verbringen“, sagt die Leiterin der Kommunikationsabteilung von Pelican Harbor, Hannah McDougall, über das Pelikanpaar, das sie liebevoll „unsere wunderbaren special boys“ nennt.

Pepe und Enrique gehören zu den ständigen Bewohnern der Station. Beide leiden an einer schweren Flügelverletzung und können nicht mehr in die freie Wildbahn entlassen werden. Ihre Flügel sind „falsch verheilt“, erklärt McDougall gegenüber LGBTQ Nation. „Anstatt bündig an ihrem Körper zu sitzen, ragt ihr Flügel wie ein Engelsflügel heraus.“

Braune Pelikane werden etwa 30 Jahre alt. Wie Kaiserpinguine praktizieren sie eine „saisonale Monogamie“, das heißt, in jeder Paarungszeit suchen sie sich eine neue Partnerin und brüten gemeinsam ein Ei aus. Pepe und Enrique haben sich als außergewöhnliche Eltern erwiesen. Jedes Jahr zur Paarungszeit überreicht einer der beiden dem anderen einen Stock als Zeichen der Zuneigung. Dann bauen sie gemeinsam ein Nest und kümmern sich liebevoll um ein von den Betreuer*innen bereitgestelltes Ersatzei – nun schon das 18. Jahr in Folge.

„Sie sind verliebt, unzertrennlich und immer an der Seite des anderen.“

Aktuell sind Pepe und Enrique das einzige in Pelican Harbour ansässige Homopärchen. Davor hatte die Einrichtung erst einmal ein gleichgeschlechtliches Pelikanpaar beherbergt. Ein lesbisches Pelikanpärchen, das seit 2015 in Texas im San Antonio Zoo lebt.

„Dies sind die einzigen Fälle von aufgezeichneten gleichgeschlechtlichen Beziehungen bei Braunpelikanen, die ich finden konnte“, sagte McDougall. Da männliche und weibliche Pelikane äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden sind, musste „das Personal tatsächlich das Blut des Paares entnehmen“, um festzustellen, dass es sich um ein schwules Pärchen handelt, lacht McDougall.

Gemeinsam mit acht weiteren Braunpelikanen und einem weißen Pelikan namens Marilyn freuen sich Pepe und Enrique des Lebens. „Wir sind direkt an der Bucht, was unglaublich ist“, sagte McDougall. „Wir pumpen ihnen jeden Tag frisches Buchtwasser zu. Sie bekommen frischen Fisch. Sie scheinen dort glücklich zu sein. Viele Freunde.“