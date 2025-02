Erster schwuler Imam erschossen: Attentat auf Muhsin Hendricks

× Erweitern Foto: Jody Windvogel für ILGA World Imam Muhsin Hendricks auf der ILGA-Weltkonferenz 2024 in Kapstadt, Südafrika.

Der bekannte südafrikanische Imam und LGBTIQ*-Aktivist Muhsin Hendricks ist tot. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 58-Jährige am 15. Februar in der Provinz Ostkap nahe der Stadt Gqeberha erschossen. Zwei vermummte Angreifer eröffneten demnach das Feuer auf sein Fahrzeug. Ein Video der Tat kursierte in den sozialen Medien. Obwohl die Ermittlungen andauern und die Polizei das Motiv als „unbekannt“ einstuft, verurteilt die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und Intersex Association (ILGA World) die Tat als mutmaßliches Hassverbrechen.

Unbestätigten Berichten zufolge befand sich Hendricks zum Zeitpunkt des Anschlags in Gqeberha, um ein lesbisches Paar zu trauen. Ob dies mit der Tat in Verbindung steht, ist unklar.

Ein Leben für queere Muslim*innen

Muhsin Hendricks galt als der weltweit erste offen schwule Imam. Seit seinem Coming-out im Jahr 1996 setzte er sich für die Rechte queerer Musliminnen ein. Er war Gründer der Organisation The Inner Circle, die marginalisierte Gläubige unterstützt, und leitete eine Moschee, die als Zufluchtsort für LGBTIQ*-Muslime diente. Kürzlich rief er zudem die Al-Ghurbaah-Stiftung in Kapstadt ins Leben und engagierte sich als Verwalter des Compassion-Centred Islam (CCI Network) für inklusive theologische Ansätze.

Für eine offene Religion: Hendricks‘ Kampf für Inklusion im Islam

Sein Engagement machte ihn zu einer wichtigen Stimme im interreligiösen Dialog. Auf der 31. ILGA-Weltkonferenz im November 2024 in Kapstadt sprach er über die heilende Kraft religiöser Gemeinschaften für LGBTIQ*-Menschen. Er warnte davor, Religion als Feind zu betrachten, und plädierte für einen inklusiven Glauben: „Religion ist eine der Hauptursachen für psychische Probleme und Traumata in unseren Gemeinschaften, aber gleichzeitig gibt es Erlebnisse queerer Gläubiger, die davon sprechen, dass Religion sie gerettet und geheilt hat.“

Ein bleibendes Erbe

Die ILGA-World-Geschäftsführerin Julia Ehrt zeigte sich bestürzt: „Die ILGA World-Familie ist zutiefst schockiert über die Nachricht von der Ermordung von Muhsin Hendricks und fordert eine umfassende Untersuchung der Umstände.“ Sie würdigte Hendricks' Verdienste um die Versöhnung von Glaube und sexueller Identität und betonte seinen Einfluss auf die globale queere Bewegung. „Sein Leben war ein Zeugnis für die Heilung, die Solidarität zwischen Gemeinschaften bewirken kann.“