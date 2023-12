Sex-Tape-Skandal im US-Senat

× Erweitern Foto: Unsplash US Senat

Ein explizites Video, in das angeblich ein ehemaliger Berater des Senators von Maryland, Ben Cardin, verwickelt ist, hat zum Rücktritt eines Mitarbeiters und zu einer Untersuchung durch die US-Kapitolpolizei geführt.

Das von der rechtsgerichteten Mediengruppe Daily Caller veröffentlichte Video zeigt angeblich zwei Männer bei sexuellen Handlungen in einem Anhörungssaal des Senats, der normalerweise von Gesetzgebern für offizielle Angelegenheiten genutzt wird.

Nach Berichten des Daily Caller wurde das Video in einer privaten Gruppe für schwule Männer, die sich in der Politik engagieren, in Umlauf gebracht.

In konservativen Medienkreisen kamen schnell Spekulationen und Anschuldigungen auf, die Aidan Maese-Czeropski, der als Berater von Senator Cardin tätig war, als eine der Personen auf dem Filmmaterial identifizierten. Nach dem Vorfall bestätigte das Büro von Senator Cardin, dass Maese-Czeropski nicht mehr für den US-Senat tätig ist, und enthielt sich weiterer Kommentare zu dieser Personalfrage.

Als Reaktion auf die wachsende Kontroverse meldete sich Maese-Czeropski auf LinkedIn zu Wort, wobei er sich zwar nicht direkt zu dem Video äußerte, aber auf seine derzeitige schwierige Lage hinwies. Er behauptete, dass er wegen seines Liebeslebens ins Visier genommen wurde, um eine politische Agenda zu verfolgen. Maese-Czeropski räumte zwar ein, in der Vergangenheit schlechtes Urteilsvermögen bewiesen zu haben, bestritt aber jegliche Respektlosigkeit gegenüber seinem Arbeitsplatz und erwähnte, dass er rechtliche Schritte gegen die Darstellung seiner Handlungen erwäge.

Maese-Czeropski ist seit 2021 in verschiedenen Funktionen im Büro von Senator Cardin tätig, unter anderem als Assistent, außenpolitischer Berater und legislativer Berater. Im Jahr 2018 war er außerdem Praktikant bei der verstorbenen Senatorin Dianne Feinstein.

Das Büro von Senator Cardin hatte die Medienberichte über das Sexvideo zunächst zur Kenntnis genommen, es aber als eine persönliche Angelegenheit betrachtet, die noch geprüft wird, bevor es die Kündigung von Maese-Czeropski bestätigte. *mk Quelle: Your Ex