Singapur: Homosexualität endlich legal

Die Aufhebung des Gesetzes sei richtig, weil „einvernehmlicher Sex zwischen Männern nicht länger als Verbrechen angesehen werden kann“, sagte Justizminister K. Shanmugam zum Abschluss der Parlamentsdebatte.

Mitglieder der queeren Community reagierten erleichtert auf die Entscheidung.

„Die Luft, die ich atme, fühlt sich definitiv viel leichter an“,

sagte der schwule Singapurer Benjamin Xue. Der Arzt Roy Tan sagte, die Aufhebung des Gesetzes sei die „Geburt eines neuen Kapitels“ in der Geschichte der LGBTQ-Gemeinschaft in Singapur. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

× Erweitern Foto: Kelvin Chng / ST / Singapore Press Holdings / AFP Lee Hsien Loong-Prime Minister of Singapore Gefeiert wurde die Entkriminalisierung bereits im Sommer, als Premierminister Lee Hsien Loong seine Entscheidung das Gesetz abzuschaffen am 21. August im nationalen Fernsehen bekannt gab (männer* berichtete).

Ehe vor Schwulitäten geschützt

Das Parlament in Singapur verabschiedete am Dienstag auch eine Verfassungsänderung, die klarstellt, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden könne. Die traditionelle Definition von Familie sei das Fundament der Gesellschaft, sagte Sozial- und Familienminister Masagos Zulkifli. Es gebe keine Pläne, diese Definition zu ändern, um gleichgeschlechtliche Ehen einzubeziehen. Wenn sich die gesellschaftliche Einstellung dazu ändere, sei es jedoch möglich, dass das Parlament die Definition der Ehe ändern könnte.

Der lange Atem von Section 377 (Paragraf 377)

Der aus der Kolonialzeit stammende Paragraf 377A hatte eine Höchststrafe von zwei Jahren Haft für homosexuelle Praktiken vorgesehen. Seit Jahren wurde er nicht mehr angewandt, doch Aktivisten hatten seit langem kritisiert, er habe der zunehmend modernen und dynamischen Lebensweise in dem südostasiatischen Stadtstaat widersprochen. Paragraf 377 und seine Ableger stehen damit nur noch in den ehemaligen Kolonien Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan und Sri Lanka der straffreien Liebe zwischen homosexuellen Menschen im Wege. In Deutschland fand sich mit dem 175 StGB sein Pendant, der 1994 aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde. Rehabilitiert wurden seine Opfer erst 2017.

männer* Logo

Die unrühmliche Geschichte der Homosexuellenverfolgung in Deutschland und ihre nicht viel unrühmlichere Aufarbeitung in der Merkel-Ära: Unser 175er-Dossier.

Insgesamt ist Homosexualität immer noch in über 60 Ländern verboten, in elf von ihnen steht sogar die Todesstrafe zumindest in den Gesetzbüchern, in mindestens fünf wird sie angewandt. *ck/AFP/mhe/ju