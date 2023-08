Iran: Sittenwächter dreht schwulen Porno

Reza Tsaghati, Leiter der Abteilung für Kultur und islamische Führung in der Provinz Gilan, wurde Berichten zufolge in einem online veröffentlichten Video beim Sex mit einem anderen Mann gesehen.

Die Echtheit des Videos und die Identität der Personen, die in dem Video zu sehen sind, wurden jedoch nicht überprüft, berichtete die BBC. Tsaghati wurde während der Ermittlungen der Behörden von seinem Amt suspendiert, in dem er angeblich für Frömmigkeit und das Tragen des Hidschabs durch Frauen eintritt.

Die Abteilung für kulturelle und islamische Führung in Gilan gab am 22. Juli eine Erklärung ab, in der sie von einem "mutmaßlichen Fehltritt des Direktors der islamischen Führung in Gilan" sprach.

Die Behörde fügte hinzu, der Vorfall sei "zur sorgfältigen Prüfung an die Justizbehörden weitergeleitet" worden.

Homosexualität ist im Iran illegal, und regelmäßig werden Schwule aufgrund ihrer Sexualität zum Tode verurteilt. LGBTQ+-Personen sind im ganzen Land der Gefahr von Belästigung, Missbrauch und Gewalt ausgesetzt. Eine Umfrage im Rahmen der World Values Survey ergab, dass mehr als 90 Prozent der Menschen im Iran Homosexualität für falsch halten.