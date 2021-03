LGBTIQFreedomZone: LGBTI-Intergroup startet große Mitmach-Aktion

Anlässlich des traurigen Jubiläums der ersten „LGBT free zone“ in Polen will die LGBTI-Intergroup des Europäischen Parlaments die gesamte EU zur „LGBTIQ Freedom Zone“ erklären. Zeitgleich mit der Debatte im Parlament ist eine riesige Social-Media-Aktion geplant. Macht alle mit!

Die erste polnische Resolution gegen die „LGBTI-Ideologie“ mit der Ernennung der ersten sogenannten „LGBTI-freie Zone“ im Landkreis Świdnik jährt sich bald zum zweiten Mal. Anlässlich dieses traurigen Jubiläums initiierte die LGBTI-Intergroup im Europäischen Parlament eine Debatte über eine Deklaration, mit der die EU zu einer „LGBTIQ-Freiheitszone“ erklärt werden soll.

Diese „Declaration of the EU as an LGBTIQ Freedom Zone“ ist ein Zeichen an alle LGBTIQ*-Personen, Organisationen und Aktivist*innen, dass das Europäische Parlament an ihrer Seite steht und sich für ihre Rechte einsetzt. Für alle gewählten Politiker*innen, Regierungen und Entscheidungsträger*innen ist die Erklärung ebenso ein Signal dafür, dass jegliche Diskriminierung von LGBTIQ-Personen nicht mit europäischen Werten vereinbar ist.

Die Debatte „Declaration of the EU as an LGBTIQ Freedom Zone“ findet am 9. März 2021 statt und wird HIER gestreamt. Es wird erwartet, dass die Deklaration mit großer Mehrheit angenommen wird. Die Ergebnisse der Abstimmung, die am 10. März 2021 stattfindet, sind HIER zu finden.

EU-weite Social-Media-Aktion geplant!

Begleitend zur Debatte über die Erklärung der EU zur „LGBTIQ Freedom Zone“ möchte die LGBTI-Intergroup ihre Unterstützung der LGBTIQ Freedom Zone mit einer riesigen Social-Media-Aktion zeigen. Alle queere Personen und Organisationen, LGBTIQ*-Influencer, LGBTIQ*-Unterstützer und Verbündete sind dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Wie es funktioniert

Ladet zwischen dem 8. März und 10. März 2021 auf Twitter, Facebook oder Instagram das Bild eines bekannten Denkmals oder Wahrzeichens einer Stadt oder eines Landes zusammen mit einer Regenbogenfahne oder dem „LGBTIQ Freedom Zone“-Slogan hoch (das Bild mit dem Slogan könnt ihr HIER downloaden). Natürlich könnt ihr auch selbst ein Video aufnehmen oder eure Geschichte erzählen – seid kreativ!

Wenn ihr wollt, könnt ihr euer Posting mit folgenden Accounts taggen:

Twitter: @LGBTIIntergroup, @vonderleyen, @helenadalli, @Europarl_DE

Facebook: @LGBTIIntergroup, @dallihelena, @europarl, @EuropeanCommission

Abschließend fügt ihr dem Posting noch den Hashtag #LGBTIQFreedomZone und folgende Botschaft hinzu:

„Unsere Rechte, unsere Freiheit. Wir sind keine Ideologie. Wir sind stolze Bürger*innen der europäischen #LGBTIQFreedomZone.“