Späte Gerechtigkeit nach Polizeirazzia in Georgien

Wir begrüßen das gestrige Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Aghdgomelashvili und Japaridze gegen Georgien, in dem festgestellt wurde, dass die demütigende Polizeirazzia 2009 im Büro einer LGBT-NGO mit Sitz in Tiflis, gefolgt von unangemessenen Ermittlungen durch die inländischen Behörden, eine Verletzung von Artikel 3 (Verbot unmenschlicher und erniedrigender Behandlung) in Verbindung mit Artikel 14 der Konvention darstellt.