Weltpinguintag – Das berühmteste schwule Pärchen live ab 1 Uhr!

Fans des weltberühmten schwulen Pinguinpärchens „Sphengic“ aus dem SEA LIFE Aquarium in Sydney haben heute Nacht die einmalige Gelegenheit, der entzückenden Regenbogenfamilie via Livestream beim Brüten zuzusehen.

Zum Weltpinguintag am 25. April überträgt das SEA LIFE Sydney einen Livestream mit der „Sphengic“-Familie – dem gleichgeschlechtlichen Pinguinpärchen, das vor eineinhalb Jahren mit ihrem Pflegebaby die Herzen der Welt erobert hat (wir berichteten).

Die beiden Pinguinmännchen Sphen und Magic, alias „Sphengic“, hatten sich Anfang 2018 mächtig ineinander verliebt. Den Pfleger*innen fiel kurz danach auf, dass sich die Pinguine voreinander verbeugten – eine übliche Art, Liebe zu zeigen – und ein Eiskieselnest bauten, um sich auf die Brutzeit vorzubereiten.

Die SEA-LIFE-Pfleger*innen wollten dafür sorgen, dass die Pinguine ihren Instinkten folgen können, ohne von der Gemeinschaft ihrer Artgenossen ausgeschlossen zu werden. Also haben sie dem Pärchen – nachdem sie den Test mit einem Dummy-Ei bestanden hatten – im Oktober 2018 ihr erstes Pflegeei gegeben. Mit Erfolg! Baby Sphengic ist jetzt eineinhalb Jahr alt und Sphen und Magic, nach wie vor in einer stabilen Beziehung, brüten erneut.

In der neuen Brutzeit hätten die beiden das größte und, wie es seitens des Aquariums heißt, sauberste Nest errichtet, weshalb die beiden Pinguin-Papas erneut ein Pflegeei bekommen haben – wieder von einem Elternpaar, das zwei Eier hatte und sich nicht ausreichend um das zweite kümmern konnte.

Weltweites Interesse und Live-Streaming um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit

„Ob in Attraktionen oder über soziale Medien, wir werden ständig mit Fragen über die Sphengic-Familie überschwemmt“, sagte Tish Hannan, Leiterin der Pinguin-Abteilung, gegenüber QNews. Denn die Familie, die auch schon einen Auftritt in der Netflix-Serie „Atypical“ hatte, ist inzwischen international bekannt. Zum Weltpinguintag will das Aquarium Sphengic-Fans aus aller Welt einen Einblick hinter die Kulissen in die von der Macquarie-Insel inspirierte Ausstellung gewähren.

Die Übertragung des Livestreams auf Facebook beginnt am Samstag, 9 Uhr AEST. Um Sydneys berühmtestes schwules Pärchen beim Brüten zu beobachten, sollte man sich hierzulande schon um 1 Uhr nachts vor den Bildschirm begeben.