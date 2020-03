Erneuter Fall von „korrektiver Vergewaltigung“ in Südafrika

Eine lesbische Frau in Südafrika wurde Opfer einer gewaltsamen Vergewaltigung durch Teenager, die versuchten, ihre Sexualität zu „korrigieren“.

Die Frau, die nicht namentlich genannt wird, ging am 28. Februar 2020 – einen Tag vor dem jährlichen Cape Town Pride Festival – nach 22 Uhr in Kapstadt spazieren, als sie von einem Mann angesprochen wurde, den sie kennt, berichtet die Daily Voice. Der Mann sagte ihr, dass jemand in einem Haus in der Duiker Avenue mit ihr sprechen wolle, woraufhin sie mit ihm zu dem Haus ging, in dem drei junge Männer auf sie warteten.

Die drei Angreifer, allesamt Teenager im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, haben die Frau mehrmals vergewaltigt, bevor sie sie schließlich gehen ließen. Zwei der Täter konnten gefasst werden, der dritte Verdächtige ist noch auf der Flucht. Die Täter gaben an, dass sie die Frau durch „korrektive Vergewaltigung“ heterosexuell machen wollten.

Was ist „korrektive Vergewaltigung“?

„Korrektive Vergewaltigung“ bezeichnet die Vergewaltigung von LGBTIQ*-Personen, um ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität zu ändern. Die zutiefst gewalttätige Praxis wird als Hassverbrechen eingestuft, da sie sich auf die Schädigung queerer Menschen konzentriert.

Fälle von „korrektiver Vergewaltigung“ werden in Ländern auf der ganzen Welt, darunter Ecuador, Haiti, Indien, Jamaika, Kenia, Thailand, Ukraine, Großbritannien und den USA, aber auch in der Europäischen Union registriert.

Der Begriff entstand in Südafrika, nachdem Vergewaltigungsfälle von schwarzen lesbischen Frauen wie Eudy Simelane und Zoliswa Nkonyana öffentlich wurden. Beide Frauen waren 2008 vergewaltigt und anschließend ermordet worden.

In Südafrika stehen „korrektive Vergewaltigungen“ nach wie vor an der Tagesordnung, wie der aktuelle Fall zeigt. Das weltweite Netzwerk Avaaz, das mit Bürgerstimmen politische Entscheidungen zu beeinflussen versucht, hat eine Petition erstellt, die Politiker in die Verantwortung nehmen will, diese Praxis zu stoppen. 809.868 Menschen haben bis jetzt unterzeichnet. Sobald eine Million Unterschriften zusammengekommen sind, will Avaaz die Petition an die südafrikanische Regierung übergeben. HIER gelangt ihr zur Petition.