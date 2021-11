Historisch: Supreme Court weist Klage von religiösen Trans*feinden ab

Der Oberste Gerichtshof in den USA – eigentlich seit Präsident Trump als mehrheitlich konservativ verschrien – lehnte es am 1. November 2021 in einer historischen Entscheidung ab, sich mit der Frage zu befassen, ob eine katholische Einrichtung verklagt werden kann, wenn sie einem Transgender-Patienten die Behandlung verweigert. Das Krankenhaus war in Berufung gegangen und hatte sich darauf berufen, dass es nicht gezwungen werden dürfe, gegen religiöse Überzeugungen zu verstoßen.

Der Fall

Evan Minton ist trans*. Im Jahr 2016 sollte im Mercy San Juan Medical Center in Kalifornien eine Hysterektomie im Rahmen seiner Geschlechtsangleichung vorgenommen werden. Alles war geplant – doch nachdem Minton einer Krankenschwester erzählte, dass er trans* ist, sagte das Krankenhaus kurz vorher die Operation ab.

Zwar erhielt Minton die Behandlung in einem anderen Krankenhaus – die Absage der katholischen Einrichtung wollte er aber nicht auf sich sitzen lassen. Er warf dem Mercy San Juan Medical Center vor, gegen das Bürgerrechtsgesetz verstoßen zu haben, das Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität verbietet. Und er verklagte das Krankenhaus vor einem staatlichen Gericht. Dazu sagte Minton:

„Seit Dignity Health mich wegen meiner Transsexualität abgewiesen hat, hatte ich mehrere medizinische Notfälle, und ich kann es nicht ertragen, in mein benachbartes Dignity-Krankenhaus zu gehen, weil ich dort diskriminiert wurde.“

× Erweitern Foto: Ray Bouknight, CC BY 2.0, wikimedia.org Das Mercy San Juan Medical Center mit dem großen Kreuz auf der Fassade. Foto: Ray Bouknight - CC BY 2.0, Link

Einen kleinen Eingriff habe er – nach telefonischer Absprache mit seinem Arzt – sogar selbst durchführen müssen. Er hoffe, dass Dignity Health endlich die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Minton fuhr fort:

„Ich applaudiere Transgender-Kaliforniern und Menschen im ganzen Land, die ihre Erfahrungen mit der Verweigerung von Pflege teilen. Dies sollte nicht unser privater Schmerz und unsere Schande sein. Wir verdienen eine Gesundheitsversorgung, wir verdienen Zugang zu Toiletten, wir verdienen es, in Sportmannschaften zu spielen, wir verdienen etwas Besseres.“

Die Entscheidung

Ein kalifornisches Gericht entschied 2019, dass Evan Minton seine Klage weiterverfolgen kann – das Krankenhaus ging prompt in Berufung. Der Krankenhausträger Dignity Health behauptete, dass es ein Verstoß gegen seine religiösen Überzeugungen sei, wenn er gezwungen würde, Verfahren durchzuführen, die seinen religiösen Überzeugungen zuwiderlaufen.

Am Montag, 1. November 2021, lehnte der Oberste Gerichtshof in einem historischen Mehrheitsentscheid die Berufung ab – und erklärte, den Fall nicht zu übernehmen. Damit gibt der Supreme Court die Klage zurück an die kalifornischen Gerichte und schlägt die Chance aus, zu entscheiden: Darf ein Krankenhaus die Diskriminierung von Trans*Menschen dadurch rechtfertigen, dass es mit der Behandlung gegen grundlegende religiöse Überzeugungen verstoßen würde?

× Erweitern Foto: Brendan Smialowski / AFP Neil Gorsuch Supreme Court Richter Neil M. Gorsuch (rechts) 2017 neben Donald Trump

Die als konservativ geltenden Richter Clarence Thomas (1991 von George Bush nominiert), Thomas Alito (2006 von George W. Bush nominiert) und Neil M. Gorsuch (2017 von Donald Trump nominiert) erklärten, sie hätten den Fall vor dem Obersten Gerichtshof behandelt, wurden aber überstimmt.

Elizabeth Gill, leitende Anwältin der queeren Abteilung der American Civil Liberties Union, einer US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, die sich seit 1920 für Bürgerrechte einsetzt, begrüßte die Entscheidung des Supreme Court. Dignity Health würde behaupten, LGBTQ*-freundlich zu sein, habe Evan aber abgewiesen, da er transgender ist – und ihn somit eindeutig diskriminiert.