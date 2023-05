Ehefüralle 🇹🇼 Taiwan weitet Adoptionsrechte aus

Das taiwanische Parlament hat eine Gesetzesänderung verabschiedet, die es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt, gemeinsam ein Kind zu adoptieren.

„In Zukunft genießen Ehepartner und Eltern unabhängig ihrer sexuellen Orientierung vollen Rechtsschutz“,

sagte der Abgeordnete Fan Yun nach der Abstimmung am Dienstag.

Aktivisten nannten die Änderung einen „weiteren großen Schritt vorwärts“ für gleichgeschlechtliche Ehe. Im Hinblick auf LGBTIQ*-Rechte ist Taiwan im asiatischen Raum ein Vorreiter. Als erstem Land in der Region wurde dort 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert.

× Erweitern Foto: Jameson Wu / AFP Liebespaar beim Pride in Taipeh 2022

Allerdings blieben die Adoptionsrechte eingeschränkt. Während Einzelpersonen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung Kinder adoptieren konnten, war das für gleichgeschlechtliche Ehepartner nicht gemeinsam möglich - ausgenommen, einer von ihnen war der biologische Vater oder die biologische Mutter des Kindes. Diese Beschränkungen sind nun durch die Gesetzesänderung aufgehoben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Familiengericht in der Stadt Kaohsiung im Süden Taiwans zugunsten eines schwulen verheirateten Mann entschieden, der durch seine Klage die Elternschaft für das Adoptivkind seines Partners miterhalten wollte. Es war das erste Urteil dieser Art.

Taiwan hat eine lebendige queere Community. 2019 nahmen 200.000 Menschen in Taipeh an einem Pride-Marsch teil, um die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu feiern. In den zwei Jahren danach schlossen Zahlen des Innenministeriums zufolge mindestens 7.000 gleichgeschlechtliche Paare den Bund fürs Leben. *AFPlt/cp