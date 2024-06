Tansania Pride: Absage!

Das Organisationsteam der Tansania Pride 2024 hat mitgeteilt, dass die für den 29. Juni geplanten Feierlichkeiten abgesagt werden müssen. Die Entscheidung sei aufgrund unvorhersehbarer Umstände getroffen worden, die außerhalb ihrer Kontrolle lägen, heißt es in einer Erklärung der Gruppe.

Die Enttäuschung über die Absage ist groß, da die Veranstaltung von vielen Menschen mit Spannung erwartet wurde. Die ursprünglich gesammelten 140 Dollar für das Event sollen nun jedoch einem neuen Zweck dienen: der Unterstützung von LGBTIQ*-Mitgliedern, die sich derzeit in Haft befinden.

„Wir werden ihnen wichtige Versorgungsgüter zukommen lassen und vor allem: Zeit und Mitgefühl schenken. Wir werden ihren Geschichten zuhören, ihre Kämpfe gegen die gesellschaftliche und systemische Unterdrückung verstehen und ihnen einen Funken Hoffnung geben. Sie sollen wissen, dass sie in ihrem Kampf nicht allein sind.”

Geplant war ein Marsch der Einheit durch Dar es Salaam, gefolgt von einer Strandparty. Die Änderung der Pläne ist laut Organisationsteam ein Zeichen ihres unermüdlichen Engagements für die Befreiung der queeren Gemeinschaft und ihren Widerstand gegen jede Form der Unterdrückung. Das ultimative Ziel sei es, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Mensch – unabhängig von seiner sexuellen Orientierung – mit Respekt und Würde behandelt wird.

Auch wenn die Absage der Tansania Pride 2024 ein Rückschlag ist, betont das Organisationsteam, dass der Kampf für die Befreiung der queeren Gemeinschaft weitergeht. Es sei wichtig, zusammenzustehen und die Hoffnung nicht aufzugeben, denn der Kampf sei noch lange nicht vorbei.

Katastrophale Lage

Die Situation für Queers in Tansania ist äußerst schwierig und gefährlich. Homosexuelle Handlungen sind in Tansania illegal und können mit harten Strafen geahndet werden. Das Strafgesetzbuch sieht für einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen Haftstrafen von bis zu 30 Jahren vor.

In den letzten Jahren hat die Regierung unter Präsident John Magufuli und seinem Nachfolger Samia Suluhu Hassan wiederholt Maßnahmen gegen LGBTIQ* verschärft. Es gab Berichte über Razzien, Festnahmen und Einschüchterungen durch die Polizei und andere staatliche Akteure. Ein prominentes Beispiel ist die 2018 angekündigte Kampagne gegen Homosexuelle in Dar es Salaam, die zu zahlreichen Festnahmen führte. In der Folge setzte unter anderem Dänemark die Entwicklungshilfe für das afrikanische Land aus. 2020 veröffentlichte Human Rights Watch einen 112 Seiten starken Bericht über die Menschenrechtsverletzungen gegen LGBTIQ* (m* Bericht).