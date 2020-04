Taten statt Worte: Leo Varadkar arbeitet wieder als Arzt

Irlands erster offen schwuler Premierminister möchte in der Corona-Krise wieder einen Tag pro Woche seinen erlernten Beruf auszuüben, um seinen Teil für das überforderte Gesundheitssystem zu leisten. Sowohl sein Partner als auch seine gesamte Familie sind ebenfalls im medizinischen Bereich tätig.

Leo Varadkar (41) schrieb Geschichte, als er sich 2015 während der Debatte zur Ehe für alle in Irland als erster Premierminister outete. Vor seiner politischen Karriere studierte Varadkar bis 2003 Medizin und arbeitete dann sieben Jahre lang als Arzt im Krankenhaus – bis er 2010 seine Zulassung als Allgemeinmediziner erhielt. Auch sein Partner ist Arzt: Matthew Barrett arbeitet derzeit als Kardiologe in Chicago.

Am Sonntag gab das Büro des Premierministers bekannt, dass dieser bereits im März wieder in das irische Ärzteverzeichnis eintrat, aus dem er 2013 gestrichen worden war – als er den Beruf verließ, um Politiker zu werden. Ebenfalls im März startete der Gesundheitsminister Simon Harris eine Anwerbeaktion bei medizinischem Personal in Ausbildung oder Ruhestand, um das angegriffene Gesundheitssystem zu entlasten.

Varadkar geht nun mit positivem Beispiel voran. Zu politischen Gründen für seine Entscheidung dürften aber auch private kommen: Nicht nur sein Partner ist Arzt, auch sein Vater – und seine Mutter ist Krankenschwester. Auch seine Schwestern und deren Ehemänner sollen laut der Irish Times allesamt im Gesundheitswesen tätig sein.

Seinem Büro zufolge möchte Varadkar seine Dienste in allen Aufgaben anbieten, die in seinem Tätigkeitsbereich liegen. Die Irish Times berichtet, dass er derzeit dabei hilft, Menschen, die fürchten, dem Virus ausgesetzt worden zu sein, am Telefon ärztlich zu betreuen und zu beraten.

× Erweitern Foto: The White House from Washington, DC / Public Domain / wikimedia.org Leo Varadkar und Matthew Barrett, Donald und Melania Trump Leo Varadkar (links) und sein Partner Matthew Barrett (rechts) trafen letztes Jahr Donald und Melania Trump in Washington Foto: The White House from Washington, DC - F20190314AH-0988, Public Domain, Link

In Irland wurden 1125 Infektionsfälle bestätigt, die Rate stieg in den letzten Tagen sprunghaft an. Sechs Menschen starben bereits an dem Virus. Die Situation spitzt sich zu, heute gab Varadkar bekannt, strenge Maßnahmen zu ergreifen – ähnlich denen in Deutschland. Alle Schulen und viele Geschäfte müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.