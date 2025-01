Thailand feiert Ehe für alle

„Heute weht die Regenbogenflagge mit Stolz über Thailand.” Thailands Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra auf X

× Erweitern Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP Chayapa „June” Rattanakewil (R) and Thitapat „Pang” Chainarongwir

Die 64-jährige Sumalee Sudsaynet und ihre 59-jährige Partnerin Thanaphon Chokhongsung waren die ersten, die im Bezirksamt Bangrak in der Hauptstadt Bangkok heirateten. Stolz zeigten sie ihre Ringe. „Wir sind so glücklich. Wir haben seit zehn Jahren auf diesen Tag gewartet", sagte Thanaphon.

Durch die Legalisierung der Ehe für alle hätten nun homosexuelle Paare die gleichen Rechte wie heterosexuelle, fügte ihre Partnerin Sumalee an. „Meine Gefühle sind heute so überwältigend, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann.”

× Erweitern Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP Apiwat „Porsch” Apiwatsayree (L) und Sappanyoo „Arm” Panatkool

Das Schauspielerpaar Apiwat „Porsch” Apiwatsayree und Sappanyoo „Arm” Panatkool bekam ebenfalls in einem Standesamt in Bangkok seine rosa umrandeten Heiratsurkunden überreicht. „Wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft und heute ist ein bemerkenswerter Tag, an dem Liebe Liebe ist”, betonte Arm.

In einem Einkaufszentrum kamen Dutzende Paare zusammen, um an einer Massenhochzeit teilzunehmen, die von der Kampagnengruppe Bangkok Pride zusammen mit den städtischen Behörden organisiert worden war. Seit mehr als einem Jahrzehnt hatten Aktivisten in Thailand das Recht auf die gleichgeschlechtliche Ehe gefordert. Im vergangenen Juni wurde ein entsprechendes Gesetz in einer historischen Abstimmung durch das Parlament verabschiedet und im September von König Maha Vajiralongkorn unterzeichnet. Am Mittwoch trat es nun in Kraft. Durch das Gesetz, das „Mann” und „Frau” durch geschlechtsneutrale Worte ersetzt, dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Thailand nicht nur heiraten, sondern werden auch bei Erbangelegenheiten und Adoption gleichgestellt.

Weltweit haben mehr als 30 Länder die Ehe für alle anerkannt. In Asien haben bislang nur Taiwan und Nepal diesen Schritt gesetzlich verankert. Obwohl Thailand international für seine Toleranz gegenüber homosexuellen Paaren bekannt ist, ist ein Großteil des mehrheitlich buddhistischen Landes konservativ. Viele LGBTIQ*-Menschen geben an, mit Diskriminierung konfrontiert zu sein. *AFP/lt/ma