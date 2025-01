TikTok-Aus: Was kommt jetzt?

× Erweitern Foto: AFP/ Nikolas Kokovlis TikTok Ban

Die beliebte Video-Sharing-App TikTok steht vor einem möglichen Verbot in den Vereinigten Staaten, da der Oberste Gerichtshof der USA diesen Sonntag, den 19. Januar 2025, darüber entscheiden wird, ob ein von Joe Biden verabschiedetes Gesetz aufrechterhalten wird. Dieses Gesetz verpflichtet die in China ansässige Muttergesellschaft ByteDance dazu, ihre US-Geschäfte zu verkaufen oder andernfalls den Betrieb der App in den USA zu untersagen.

App-Absturz: Was passiert nach dem TikTok-Aus?

Sollte der Oberste Gerichtshof das Gesetz bestätigen, würde TikTok ab dem 19. Januar 2025 in den USA verboten werden. Dies hätte mehrere unmittelbare Konsequenzen für die Nutzer: TikTok wäre in den US-App-Stores nicht mehr zum Download verfügbar, und aktuelle Nutzer könnten die App möglicherweise nur noch kurzfristig weiter nutzen.

LGBTIQ*-Community verliert wichtige Bühne

TikTok hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2016 zu einer zentralen Plattform für die LGBTIQ*-Community entwickelt. Trotz einiger Kontroversen hinsichtlich der Zensur und Unterdrückung queerer Inhalte bietet die App einen Raum, in dem Millionen von Nutzern sich sicher und verstanden fühlen. Für viele queere Content-Ersteller ist TikTok eine wichtige Einkommensquelle. Durch das Creator Rewards Program können Schöpfer Tausende von Dollar verdienen. Ein Verbot würde nicht nur die Einnahmen dieser Cresator beeinträchtigen, sondern auch die Sichtbarkeit queerer Inhalte erheblich reduzieren.

Chinesische Apps im Höhenflug: Alternativen zu TikTok erobern Amerika