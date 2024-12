Tom Daley: Out of the pool, into the wool

Nach Bekanntgabe seines Rücktritts vom Wettkampfsport nach den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris kündigte der britische Taucher und Star der Community Tom Daley an, bald eine Strickwettbewerbsshow im britischen Fernsehen zu moderieren.

Mit großer Aufregung teilte Daley die News auf Instagram. „Ihr kennt mich ja, ich liebe ein bisschen Wettbewerb“, sagte der Goldmedaillengewinner in einem gestrickten Oberteil vor einer Wand mit Wollspulen. „Aber in letzter Zeit ging es weniger um den Pool und mehr um die... wool. Ich bin so gespannt, was jeder von uns kreieren kann, also lasst uns anfangen zu stricken!“

„The Game of Wool“

Unter dem Titel „The Game of Wool“ (Das Spiel der Wolle) soll Tom Daley auf Channel 4 eine Serie hosten, bei der die besten Stricker*innen Großbritanniens miteinander konkurrieren. Ein genauer Sendetermin von The Game of Wool ist noch nicht bekannt, vermutlich wird die Serie in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu sehen sein, allerdings nur im britischen Fernsehen. Die Show nimmt derzeit Bewerbungen für alle aufstrebenden Strickwettbewerber entgegen – leider können sich aber nur Einwohner*innen Großbritanniens bewerben. Daley, der seine Liebe für das Stricken schon vor geraumer Zeit für sich entdeckte und für seine Strick-Eskapaden am Pool bekannt ist, die er auch gerne auf Instagram teilt, scheint die perfekte Besetzung zu sein, um „The Game of Wool“ zu moderieren.

Daley ist der erfolgreichste Taucher in der britischen Olympiageschichte und wurde für seine Verdienste um den Sport, die Rechte von LGBTIQ* und Wohltätigkeitsorganisationen geehrt. Bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er eine Silbermedaille gewann, gab Daley bekannt, mit dem Profisport aufzuhören. Somit ist die Strickshow auch der Beginn einer neuen Karriere. Viel Erfolg, Tom Daley!