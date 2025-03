Offizierin packt aus: „Es bricht mir das Herz“

Für Bree Fram, eine hochdekorierte Offizierin mit 22 Jahren Militärdienst, sollte ihre Karriere eigentlich anders enden. Ein ehrenvoller Abschied oder gar ein Heldentod im Einsatz – das waren ihre Vorstellungen. Doch nun, in nur zwei Wochen, wird ihr Dienst abrupt beendet. Der Grund: Bree Fram ist transgender.

× Erweitern Illustration: Imagin 3 KI Illustration: Imagin 3 KI

Die Entscheidung von Ex-Präsident Trump, den angeblichen „Transgender-Wahn” zu stoppen, manifestiert sich in einem Dekret, das am 26. März in Kraft tritt und Trans-Personen für den Dienst in der US-Armee als ungeeignet erklärt.

„Wenn dich deine eigene Regierung zwingt, die Uniform auszuziehen, weil sie dich nicht würdig findet, dem Land zu dienen, dann bricht es dir das Herz”, sagt die 45-jährige Oberstleutnantin mit Tränen in den Augen.

„Wir haben unserem Land ein Jahrzehnt lang als Transgender gedient, ohne Tabus, ehrenhaft und kompetent, in jedem militärischen Bereich, hier und in der ganzen Welt.”

Schätzungsweise 15.000 Trans-Soldaten dienen in der zwei Millionen Mann starken US-Armee. Bree Fram, die 18 Jahre bei der Luftwaffe war, darunter in einer Spezialeinheit für Weltraumoperationen, spricht von einer „Säuberungsaktion”.

„Das Beste, was wir tun können, ist, wir selbst zu sein und mit den Menschen zu sprechen, um ihnen klarzumachen, dass wir keine Monster sind. Es wächst kein zweiter Kopf auf meiner Schulter, der mich zu einer Vogelscheuche macht”, betont sie.

Nachdem sie ihre Trans-Identität 13 Jahre lang geheim gehalten hatte, ermöglichte ihr 2016 die Aufhebung des Verbots durch Obama, offen als Frau zu leben. „Die Tatsache, dass ich offen als Transperson dienen konnte, war magisch”, erinnert sie sich.

In ihrem Büro in Virginia, geschmückt mit Transgender-Flaggen und -Medaillen, hat sie sich jahrelang für die Rechte von LGBTIQ*-Personen im Militär eingesetzt.

Ryan Goodell, seit 13 Jahren bei der Marine, steht vor dem gleichen Schicksal. „Ich bin am Ende”, sagt der 32-Jährige, der 2018 seine Transidentität bekannt gab.

Bree Fram ist „traurig” über ihr Land, aber auch kämpferisch: „Wir pflanzen die Samen für einen Garten, den wir vielleicht nie sehen werden. Aber wir werden alles tun und ihn gießen, damit wir ein wichtiges Erbe hinterlassen: eine Botschaft der Offenheit für die nächste Generation.”