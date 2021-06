Premiere: Erste Trans* Miss USA?

Kataluna Enriquez (27) wurde am Sonntag zur Miss Nevada USA gekrönt und wird daher die erste trans* Frau sein, die bei der Miss USA-Wahl im November antritt. Erst seit 2012 ist es trans* Frauen möglich, an den Wettbewerben teilzunehmen – bisher wurde noch keine zur Siegerin gekrönt. Nach ihrem historischen Sieg bedankte Enriquez sich auf Instagram auch bei der LGBTIQ* Community und schrieb:

„Mein Sieg ist euer Sieg. Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Happy Pride.“

Enriquez setzte sich bei dem Wettbewerb im South Point Hotel Casino in Las Vegas, der größten Stadt des Bundesstaates Nevada, gegen 21 andere Kandidatinnnen durch. Ihre Kampagne, die jede Kandidatin entwerfen muss, fokussierte die 27-Jährige auf die Themen Transgender-Bewusstsein und psychische Gesundheit. Sie selbst habe in ihrer Vergangenheit mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen gehabt, sei missbraucht und in der Schule gemobbt worden, so die neue Miss Nevada laut dem Fernsehsender KVVU-TV.

„Ich hatte nicht viel, als ich aufwuchs. Ich hatte keine Unterstützung. Aber ich bin immer noch in der Lage zu gedeihen, und ich bin immer noch in der Lage zu überleben und eine Wegbereiterin für viele zu werden.“

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kataluna Enriquez (@mskataluna) Auch Kataluna selbst schlägt die Transphobie in den sozialen Netzwerken entgegen – sie veröffentlichte diese Collage auf instagram

Transfeindlichkeit bei Miss-Wahlen keine Seltenheit

Die Organisation Miss Nevada USA gratulierte Enriquez zu ihrem historischen Sieg in sozialen Medien und teilte den Hashtag #bevisible. Das Miss Universe-Wahlsystem, zu dem der Miss USA-Wettbewerb gehört, erlaubt seit 2012 trans* Teilnehmerinnen. Die neue Miss USA nimmt dann an der weltweiten Wahl zur Miss Universe teil – gewinnt Enriquez im November, wäre sie nach der Spanierin Angela Ponce im Jahr 2018 erst die zweite trans* Kandidatin, die Miss Universe werden könnte.

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kataluna Enriquez (@mskataluna) Enriquez, eine Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln, entwirft ihre eigenen Outfits – so wie dieses Kleid mit Regenbogen-Pailletten, das sie am Sonntagabend zu Ehren des Pride-Monats trug „und für alle, die keine Chance bekommen, ihre Farben zu zeigen“, wie sie schrieb.

Der Wettbewerb Miss America, eine separate Organisation mit Sitz in New Jersey, antwortete nicht auf eine Anfrage der NBC, ob Transgender Frauen oder nicht-binäre Personen inzwischen an ihrem jährlichen Wettbewerb teilnehmen dürfen. In einem Statement von 2018 hieß es jedoch laut dem queeren Magazin Advocate, der Wettbewerb sei nur für „natürlich geborene Frauen“ offen.

Im März wurde Enriquez, die zuvor nur an trans-spezifischen Wettbewerben teilgenommen hatte, als erste trans* Frau zur Miss Silver State USA gekrönt, der Hauptvorwahl für Miss Nevada USA. Im Rahmen des Wettbewerbes sagte sie damals: