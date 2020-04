Trans*morde in Puerto Rico - Aktivisten warnen: „Sie jagen uns!“

Die Morde an zwei Transfrauen in Puerto Rico erschüttern die Welt: Die Leichen von Layla Pelaez Sánchez (21) und Serena Angelique Velázquez Ramos (32) wurden einem ausgebrannten Auto aufgefunden. Bereits zwei weitere transgeschlechtliche Personen wurden in den letzten zwei Monaten in Puerto Rico getötet. Aktivisten sprechen von einer Epidemie der Gewalt.

Die beiden Freundinnen lebten in New York und waren laut Familienmitgliedern in ihrer Heimat Puerto Rico nur zu Besuch. Sie planten, Ende des Monats ihren Urlaub zu beenden und nach New York zurückzukehren. Nun sind sie tot: das brennende Auto von Layla Peláez wurde am frühen Mittwochmorgen am Rande einer verlassenen Straße in Humacao an der Ostküste Puerto Ricos gefunden.

×

Seit Anfang des Jahres wurden laut Human Rights Campaign bereits acht transgeschlechtliche oder nicht-binäre Personen in den USA ermordet – die Hälfte davon in dem kleinen US-amerikanischen Außengebiet Puerto Rico in der Karibik. Im Februar wurde die Obdachlose Alexa Negrón Luciano erschossen – nachdem eine Kundin sich beschwerte, weil Alexa die Damentoilette eines Restaurants aufgesucht hatte (wir berichteten). Letzten Monat wurde der Transmann Yampi Méndez Arocho (19) in Moca ermordet.

Pedro Julio Serrano, ein Queeraktivist aus Puerto Rico, erklärte, in den letzten 15 Monaten seien acht queere Menschen auf der kleinen karibischen Insel ermordet worden – alle Fälle bis heute ungelöst. NBC zitiert den Aktivisten mit seiner Aussage: „Sie jagen uns!“ Gegenüber der New York Times führte er weiter aus:

„Dies ist eine Epidemie der Gewalt, der Anti-L.G.B.T.-Gewalt, die in Puerto Rico wieder aufgetaucht ist. Wir haben diese Art von Gewalt in dieser Menge seit einer sehr langen Zeit - ich würde sagen, seit 10 Jahren - nicht mehr erlebt.“

×

Die Polizei gab bekannt, es handele sich bei dem jüngsten Verbrechen ausgehend von der Auffindesituation um ein Tötungsdelikt. Die genaue Todesursache müsse die Autopsie feststellen. Derzeit werden zwei Männer gesucht, die auf den letzten Snapchat-Videos der späteren Opfer zu sehen waren. Captain Teddy Morales, Chef der Kriminalpolizei in Humacao, weigerte sich, den Fall vorschnell als Hassverbrechen zu werten. Er erklärte Reportern der New York Times:

„Ich kann nicht einfach vom Tatort darauf schließen, dass es sich um ein Hassverbrechen handelt. Wir müssen wissen, wer sie getötet hat, warum er getötet hat und was die Beweggründe waren, bevor wir dies als Hassverbrechen bezeichnen.“

Tori Cooper, Direktorin für kommunales Engagement der Transgender Justice Initiative der Human Rights Campaign, äußerte Trauer und tiefe Beunruhigung. Transgeschlechtliche und nicht-binäre Menschen und besonders women of color seien viel zu oft Opfer einer toxischen Mischung aus Transphobie, Rassismus und Frauenfeindlichkeit.