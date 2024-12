Trump ernennt schwulen Geschäftsmann zum Botschafter in Belgien

Der designierte Präsident Donald Trump hat Bill White, einen schwulen Geschäftsmann und Philanthropen, zum US-Botschafter in Belgien ernannt. White wird die Vereinigten Staaten in Belgien, einem wichtigen europäischen Verbündeten und Sitz des NATO-Hauptquartiers, vertreten, sofern der US-Senat ihn bestätigt.

In einem Samstagspost auf Truth Social kündigte Trump die Ernennung von White an und lobte seine Führungsqualitäten und sein Engagement für die Unterstützung von Militärangehörigen. „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Bill White das Amt des US-Botschafters im Königreich Belgien übernehmen wird“, schrieb Trump. Er nannte White „einen hoch angesehenen Geschäftsmann, Philanthropen, Autor und Fürsprecher für das Militär, die Veteranen und die First Responder unserer Nation“ und hob seine Arbeit hervor, mit der er mehr als 1,5 Milliarden Dollar für verwundete Militärangehörige und ihre Familien gesammelt hat.

White, der früher die demokratischen Stars, den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, unterstützte, ist in letzter Zeit zu einem prominenten Verbündeten und Spendensammler für Trump geworden. Er hat sich öffentlich für progressive Anliegen eingesetzt, unter anderem für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in New York, wo er eine einflussreiche Stimme im Kampf für die Rechte von LGBTIQ* war. Im Jahr 2012 prangerte White den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney wegen seiner Opposition gegen die Gleichstellung der Ehe an und nannte ihn „die falsche Seite der Geschichte“, berichtet Politico.

White und sein Ehemann Bryan Eure zogen 2018 nach Georgia, wo White schnell zu einer festen Größe in republikanischen Spenderkreisen wurde. Bis 2024 war er zu einem wichtigen Geldgeber für Trumps Kampagne geworden, der hochkarätige Veranstaltungen ausrichtete und dabei half, Millionen für Trumps politische und rechtliche Kämpfe zu sammeln.

Whites beruflicher Werdegang umfasst sowohl bemerkenswerte Erfolge als auch Kontroversen. Zuvor war er Präsident des New Yorker Intrepid Sea, Air & Space Museum, eine Funktion, die er 2010 nach einer staatlichen Untersuchung eines Pensionsfondsskandals aufgab. Damals beschuldigte der New Yorker Generalstaatsanwalt Andrew Cuomo White, als Mittelsmann zwischen Investmentfirmen und dem staatlichen Rentenfonds Gebühren angenommen zu haben. White kooperierte mit den Ermittlern und zahlte eine Abfindung in Höhe von 1 Million Dollar, wurde aber nicht strafrechtlich belangt. *TheAdvocat/sah