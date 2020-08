Tunesien: Berufungsgericht bestätigt Sodomieurteil

Ein tunesisches Berufungsgericht bestätigte die Verurteilung zweier Männer, die im Juni der Sodomie für schuldig befunden worden ware. Lediglich das Strafmaß reduzierte das Gericht von zwei auf ein Jahr Haft.

Die beiden 26-jährigen Männer waren im Juni verhaftet worden, nachdem einer der Männer gegen den anderen eine Beschwerde wegen eines ausstehenden Kredits eingereicht hatte. Auf Grundlage des Verdachts auf homosexuelles Verhalten habe die Polizei versucht, die Männer durch Drohungen und Beleidigungen zu dem Geständnis zu bewegen, „dass sie schwul sind“, sagte Hassina Darraji, die Anwältin der beiden Männer, gegenüber Human Rights Watch.

Basierend auf diesen angeblichen „Geständnissen“ der Angeklagten während der polizeilichen Ermittlungen verurteilte das erstinstanzliche Gericht in Le Kef, einer Stadt 175 Kilometer südwestlich von Tunis, beide Männer am 6. Juli zu zwei Jahren Gefängnis. Die Entscheidung des Berufungsgerichts vom 28. Juli hielt an dem Vorwurf der Sodomie fest, verringerte aber die Haftstrafe auf ein Jahr.

× Wieder Verurteilung wegen Homosexualität in #Tunesien. https://t.co/3YzeInzeYg — Human Rights Watch (@hrw_de) August 5, 2020

Nach Artikel 230 des tunesischen Strafgesetzbuches wird Homosexualität immer noch mit Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren geahndet. Auch die international als Folter geächtete Methode der Analuntersuchung zur ‚Feststellung von Homosexualitätʻ wird in Tunesien immer noch praktiziert.

2017 erklärte Tunesien auf der 27. Sitzung der Universal Periodic Review (UPR), von erzwungenen Analuntersuchungen Abstand zu nehmen und diese nur „mit Zustimmung der Person und in Anwesenheit eines medizinischen Experten“ durchzuführen. Dass die Weigerung, sich dieser Prüfung zu unterziehen, vor Gericht einem Schuldeingeständnis gleichkommt, hat sich offensichtlich auch in diesem Fall bestätigt – die Anwältin der beiden Männer gab an, die Angeklagten hätten ihr mitgeteilt, dass sie die Forderung der Polizei, sich einer Analprüfung zu unterziehen, abgelehnt hätten.

× Ein Mitarbeiter von Mehdi Ben Gharbia, Minister für Beziehungen zu Verfassungsorganen, Zivilgesellschaft und Menschenrechten, am 2. Mai 2017 in einer mündlichen Erklärung während der 27. Sitzung der Universal Periodic Review (UPR) – einem Prüfverfahren, bei dem alle Mitglieder des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen die Menschenrechtsbilanz der anderen Mitgliedsstaaten bewerten und Empfehlungen aussprechen.

Menschenrechtsorganisationen rügen, dass die Verurteilung gegen grundlegende Menschenrechtsgrundsätze verstößt, einschließlich der durch die tunesische Verfassung von 2014 geschützten Rechte auf Privatsphäre und Nichtdiskriminierung. „Das Bestehen des Gerichts darauf, die Sodomie-Anklage gegen die Angeklagten aufrechtzuerhalten und sie für ein Jahr einzusperren, ist eine schwere Ungerechtigkeit“, sagte Rasha Younes, Forscherin für LGBTIQ*-Rechte bei Human Rights Watch. Tunesien sollte