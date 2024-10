Uganda: Anstieg von Queerfeindlichkeit auch im Internet

Queers in Uganda werden nicht nur kriminalisiert, sondern sind auch vermehrt Hass im Internet ausgesetzt, wie ein aktueller Bericht von Amnesty International zeigt.

Die LGBTIQ*-Community in Uganda ist zunehmend Online-Missbrauch ausgesetzt und die Behörden führen eine „Hexenjagd“ auf alle Personen durch, von denen man annimmt, dass sie Homosexualität „fördern“, beklagte Amnesty International am Mittwoch in einem neuen Bericht. Das habe „verheerende Folgen“ für die Betroffenen, sagte Shreshtha Das, Forscherin und Beraterin zu Genderfragen bei Amnesty International.

In einem am 23. Oktober veröffentlichten Bericht erklärt Amnesty International, dass Online-Angriffe auf Mitglieder der LGBTIQ*-Community seit dem Inkrafttreten eines Gesetzes gegen Homosexualität im Jahr 2023 zugenommen haben und führt detailliert Fälle von Drohungen, Gewalt, Erpressung, Identitätsdiebstahl, Hacking und Desinformation auf. Diese Verhaltensweisen können „zu willkürlichen Verhaftungen, Folter und anderen Misshandlungen, Zwangsräumungen, Entlassungen, der Exposition gegenüber Offline-Gewalt sowie Stress, Angst und Depressionen führen“, sagte Das.

Für den Bericht hat Amnesty nach eigenen Angaben in sechs ugandischen Städten und deren Regionen recherchiert und 64 Interviews mit Einzelpersonen und Organisationen geführt, die sich für die Rechte der LGBTIQ*-Community einsetzen. Den Ergebnissen des Berichts zufolge haben diese Missbräuche den Raum für Online-Meinungen eingeschränkt und die Aufklärungsarbeit vieler Organisationen behindert, insbesondere von Organisationen, die Gesundheitsdienste anbieten, da sie befürchten, ihre Lizenzen für die Ausübung ihrer Tätigkeit zu verlieren.

20 Jahre Haft und Todesstrafe für Homosexuelle

Im vergangenen Jahr verabschiedete das ostafrikanische Land ein Gesetz gegen Homosexualität, das als eines der härtesten der Welt gilt und von Minderheitenrechtsgruppen, den Vereinten Nationen und den Westmächten weitgehend verurteilt wurde (männer* berichtete). Das Gesetz sieht für gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen Strafen bis hin zu lebenslanger Haft vor und enthält Bestimmungen, die „schwere Homosexualität“ zu einer Straftat machen, die mit der Todesstrafe geahndet wird.

Amnesty prangert an, dass die ugandischen Behörden auch repressive Maßnahmen gegen Menschenrechtsorganisationen ergriffen hatten. Der Bericht weist ebenso auf den Online-Gebrauch einer abwertenden Sprache LGBTIQ*-Personen hin, während Desinformationskampagnen Queers in einer vorurteilsbehafteten Weise darstellten, indem sie sie unter anderem als „sexuelle Raubtiere“ beschrieben.

Die NGO fordert das ugandische Parlament auf, das umstrittene Gesetz aufzuheben, und die Behörden, unabhängige Untersuchungen zum Online-Missbrauch durchzuführen. *AFP/sah