In der neuen ukrainischen Filmkomödie „Lessons in Tolerance2 wird die Geschichte einer Familie erzählt, die im Rahmen eines Regierungsprogramms einen schwulen Mann für drei Wochen aufnimmt, um Vergünstigungen bei den Energierechnungen zu erhalten. Diese ungewöhnliche Prämisse spiegelt reale Bemühungen wider, die tief verwurzelte Homophobie in der Gesellschaft anzugehen und Diskriminierung zu bekämpfen, während die Ukraine ihre Annäherung an die Europäische Union vorantreibt.

Proteste und Kontroversen

Trotz der Bemühungen, Vorurteile abzubauen, stößt der Film auf Widerstand in Teilen der ukrainischen Gesellschaft. Aktivisten ultranationalistischer Gruppen wie Prava Molod (Rechte Jugend) haben gegen Vorführungen des Films protestiert und dabei gegen vermeintliche „LGBTIQ*-Propaganda“ opponiert. Ein Vorfall ereignete sich, als ein maskierter Angreifer feindselige Graffiti an die Wände eines Kinos sprühte, das den Film zeigte, und damit gegen die LGBTIQ*-freundliche Botschaft des Films protestierte.

Reaktion des Regisseurs und des Publikums

Regisseur Arkadiy Nepytaliuk betont die Bedeutung seines Films bei der Auseinandersetzung mit Homophobie und betont, dass er dazu beitragen kann, Vorurteile zu überwinden und Akzeptanz zu fördern. Trotz der Kontroversen verteidigen einige Zuschauer den Film und sehen ihn als eine Darstellung von Familienbeziehungen und Liebe, nicht als LGBTIQ*-Propaganda. Umfragen zeigen auch, dass die Unterstützung für die rechtliche Gleichstellung von queeren Menschen in der Ukraine zunimmt.

Trotz der Kontroversen bietet der Film die Chance, einen Dialog über die Werte der Toleranz und Gleichstellung in der ukrainischen Gesellschaft zu führen. *mk Quelle: AFP