UN besorgt über Russlands LGBTIQ*-Politik

× Erweitern Foto: Maxim ZMEYEV / AFP RUSSIA-DEMO-INTERNET Polizisten in Moskau beim Einsatz gegen die LGBTIQ*-Community

Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen haben große Besorgnis über eine jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Russlands geäußert, der die „internationale LGBT-Bewegung und ihre strukturellen Einheiten“ als „extremistisch“ eingestuft hat. Dieses Urteil kriminalisiert faktisch alle öffentlichen LGBTIQ*-Aktivitäten und -Organisationen in Russland und lässt schwerwiegende Folgen für die Gemeinschaft befürchten.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs steht im Einklang mit dem russischen Strafrecht, das strenge Strafen, darunter bis zu 12 Jahre Gefängnis, für die Beteiligung an oder Unterstützung von als extremistisch eingestuften Gruppen vorsieht. Mariana Katzarova, die Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Russland, und andere UN-Experten haben betont, dass das Urteil in Widerspruch zu den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Russlands steht.

In einer offiziellen Mitteilung an die Russische Föderation vom 4. Dezember 2023 äußerten die Experten ihre dringende Besorgnis über die eskalierenden Verstöße des Staates gegen die Rechte von LGBTQ+-Personen. Sie verwiesen auf die jüngsten Polizeirazzien am 2. und 3. Dezember in Moskau und Sankt Petersburg, die sich gegen Treffpunkte der LGBTQ+-Gemeinschaft, einschließlich Bars und Clubs, richteten. Die Beamten führten unbefugte Durchsuchungen durch und überprüften die Ausweise der Gäste, was zur Schließung eines Lokals führte, nachdem die Polizei unter Berufung auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs gedroht hatte. UN-Vertreter verurteilten diese Handlungen als klare Einschüchterungsstrategie gegen die russische LGBTIQ*-Community. Sie stellten fest, dass diese Maßnahmen die Verfügbarkeit von Rechtshilfe und Gerechtigkeit für Opfer von Diskriminierung und Gewalt aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität beeinträchtigen.

In dem Bericht wurden auch die weiterreichenden Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs auf eine Reihe von Menschenrechts-, Interessenvertretungs- und Vereinigungsaktivitäten hervorgehoben, die nach internationalem Recht garantiert sind. Nach Angaben des SOVA-Zentrums, einer russischen Menschenrechtsorganisation, gab es im Jahr 2022 255 ungerechtfertigte Anklagen im Zusammenhang mit „Extremismus“ oder damit verbundenen Straftaten. Die Experten wiesen darauf hin, dass dieses Urteil Teil eines umfassenderen legislativen Angriffs auf die Rechte von LGBTIQ* in Russland ist. Dazu gehören das Gesetz aus dem Jahr 2013, das „Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ für Minderjährige unter Strafe stellt, das verfassungsmäßige Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen im Jahr 2021 und das im letzten Jahr erlassene Verbot der Transgender-Gesundheitsversorgung.

Die UN-Experten forderten Russland auf, seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen einzuhalten und den Schutz und die Rechte der LGBTIQ*-Gemeinschaft in seinem Hoheitsgebiet zu gewährleisten.