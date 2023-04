Ungarn: Aufruf zur Denunziation von Regenbogenfamilien

Am 11. April verabschiedete das ungarische Parlament ein neues Anti-LGBTIQ*-Gesetz. Das Gesetz erlaubt die anonyme Meldung von queeren Eltern an die Behörden. Das Gesetz kommt nur eine Woche, nachdem 15 EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament angekündigt haben, sich der Europäischen Kommission in einer beispiellosen Klage gegen Ungarns Anti-LGBTIQ*-Propagandagesetz anzuschließen.

Ungarische Bürger*innen werden dem neuen Gesetz nach dazu ermuntert, gleichgeschlechtliche Eltern wegen Verletzung der „verfassungsrechtlich anerkannten Rolle von Ehe und Familie“ bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu melden. Neben der Anzeige von Regenbogenfamilien erlaubt das Gesetz auch die anonyme Anzeige „jeder/jedermann, der die wahre Bedeutung von Familien, die in der ungarischen Verfassung definiert ist, leugnet oder ändert“.

Wie forbidden colours berichtet, versuchen die ungarischen Behörden mit dem Gesetz, ein System einzurichten, das zur „Wahrung“ der ungarischen Verfassung beiträgt. Die ungarische Verfassung besagt, dass die Ehe eine Vereinigung „zwischen einem Mann und einer Frau“ ist, und feststellt, dass „die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist“, was impliziert, dass jedes andere Modell der Adoption oder Kindererziehung gesetzlich verboten ist.

Es ist unklar, welche Strafen nach dem neuen Gesetz zu erwarten sind. Aber es würde den Regierungsbehörden ermöglichen, queere Paare zu schikanieren und strafrechtlich zu verfolgen, nur weil sie Kinder großgezogen haben.