Segnungsverbot aus Rom: Queere Katholiken fordern „pastoralen Ungehorsam“

Darf die Kirche homosexuelle Paare segnen? Die Glaubenskongregation sagt Nein. Scharfe Kritik übt einen Tag nach der Veröffentlichung der vatikanischen Stellungnahme das „Katholische LSBT+Komitee“ und „appelliert an alle Menschen guten Willens und besonders an unsere Bischöfe pastoral handlungsfähig zu werden."

Originalartikel vom 15. März

„Gott segnet nicht die Sünde“ – Vatikan verteufelt Liebe weiter

Der Vatikan schließt eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aus. Das stellte die Glaubenskongregation am Montag klar. Es sei nicht erlaubt, „Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe" zwischen einem Mann und einer Frau einschließen.

Es sei erforderlich, dass die zu segnende Verbindung darauf ausgerichtet sei, den „Plänen Gottes" zu dienen, „die in die Schöpfung eingeschrieben und von Christus dem Herrn vollständig offenbart sind", hieß es in dem vom Präfekten der Glaubenskongregation, Luis Ladaria Ferrer, unterzeichneten Dokument. Die einflussreiche Vatikanbehörde gab in ihrer Stellungnahme eine Antwort auf die Frage:

„Hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen?"

Die Glaubenskongregation hob zwar „das Vorhandensein positiver Elemente" in gleichgeschlechtlichen Beziehungen hervor. Solche Partnerschaften könnten aber dennoch nicht „rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung" werden, da sie „nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet" seien. Gott segne zwar den „sündigen Menschen", hieß es weiter. „Aber er segnet nicht die Sünde und er kann sie nicht segnen."

Die Glaubenskongregation erklärte zudem, dass eine Segnung gleichgeschlechtlicher Verbindungen „in gewisser Weise eine Nachahmung oder einen analogen Hinweis auf den Brautsegen darstellen würde". Es gebe aber keine Grundlage dafür,

„zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn",

zitierte die Kongregation aus dem von Papst Franziskus verfassten Schreiben „Amoris laetitia".

Die ablehnende Haltung der Kirche zur Frage der Segnung homosexueller Partnerschaften sei keine „ungerechte Diskriminierung", betonte die Glaubenskongregation. Vielmehr rufe die Stellungnahme „die Wahrheit des liturgischen Ritus in Erinnerung und das, was dem Wesen der Sakramentalien zutiefst entspricht, so wie die Kirche sie versteht". Der Papst sei über die Ausführungen der Glaubenskongregation informiert worden und habe ihre Veröffentlichung „gutgeheißen", hieß es zum Abschluss des Schreibens.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erklärte, die Note der Glaubenskongregation gebe „den Stand der kirchlichen Lehre wieder, wie er sich in mehreren römischen Dokumenten spiegelt". In Deutschland und in anderen Teilen der Weltkirche gebe es aber seit längerem Diskussionen darüber, in welcher Weise diese Lehre „mit tragfähigen Argumenten vorangebracht werden kann". Dies müsse auch „in Offenheit für neuere Ergebnisse der Humanwissenschaften und der Lebenssituationen heutiger Menschen" erfolgen.

Die katholischen Laien in Deutschland reagierten enttäuscht. Nicht nur in Deutschland werde über die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften diskutiert, erklärte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg. Eine „Verheutigung der katholischen Lehre" dürfe nicht einfach abgelehnt werden. Die Erklärung der Glaubenskongregation reihe sich ein in „eine Folge von Störungen des Synodalen Weges" in Deutschland, beklagte Sternberg.

Papst entscheidet nicht über Glaubensfragen?

„Wenn jemand homosexuell ist und guten Willens nach Gott sucht, wer bin ich, darüber zu urteilen?" Papst Franziskus, 2013

Diese Äußerung war als Anzeichen dafür interpretiert worden, dass der Vatikan unter seiner Leitung eine tolerantere Haltung gegenüber Homosexuellen einnehmen könnte. Dem war offensichtlich nicht so. Die Glaubenskongregation gab mit der heutigen Stellungnahme, die den Segen des Papstes hat, die unbefriedigende Antwort auf seine Frage. In einem Dokumentarfilm sprach sich er Papst im Oktober für den staatlichen Schutz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften aus (wir berichteten).

„Wir müssen ein Gesetz für zivile Partnerschaften schaffen. Sie haben das Recht, rechtlich abgesichert zu sein", sagte er.

Die „Ehe für alle“ hatte der Papst jedoch stets mit der Begründung abgelehnt, die Ehe sei Mann und Frau vorbehalten.

UPDATE 16. März: Queere Katholiken empört

× Erweitern Foto: HuK Vorstand HuK 2019 Der Vorstand des Vereins „Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V.“ – v. l. n. r. Klaus-Peter Sachs, Thomas Pöschl, Wolfgang Buchmeier, Thomas Beckmann, Paul Raschka

Queers in der katholischen Kirche haben mit Empörung auf das Nein des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare reagiert. Die entsprechende Note der Glaubenskongregation vom Montag „rückt gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen in den Kontext von Sünde und fordert homosexuelle Menschen auf, ihre sexuelle Orientierung zu unterdrücken“, kritisierte das katholische LSBT+Komitee am Dienstag in Nürnberg. Die Glaubenskongregation verspiele damit die vermutlich letzte Chance weltweit menschenfreundlich und ethisch anschlussfähig zu bleiben.

„Die Autorität der Glaubenskongregation muss an der theologischen Qualität ihrer Argumentation gemessen werden und die ist in fast allen Aspekten mangelhaft. Angesichts der pastoralen Bedürfnisse von LSBT+ zeigt sie ein Herz aus Stein. Die Glaubenskongregation ist inzwischen selbst zu einem der größten Hindernisse für die Evangelisierung geworden, da sie eine Diskriminierungskirche durchsetzen möchte.“ Michael Brinkschröder, Sprecher des Katholischen LSBT+Komitees

Dabei zeigten die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass Katholik*innen vielerorts nicht mehr dazu bereit seien, gleichgeschlechtliche Beziehungen als Sünde zu diffamieren, dass Segensfeiern bereits Teil „inoffizieller“ kirchlicher Praxis seien und dass die immer wieder beschworene biblische Verurteilung homosexueller Beziehungen theologisch nicht mehr haltbar sei.

„Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare gehören seit Langem zum inoffiziellen kirchlichen Alltag. Ihre Verankerung in den Diözesen muss im Synodalen Weg weiter diskutiert werden. Wir appellieren an alle Menschen guten Willens und besonders an unsere Bischöfe pastoral handlungsfähig zu werden, auch wenn dies mit Mut zum pastoralen Ungehorsam verbunden sein sollte.“ Veronika Gräwe, Sprecherin des Katholischen LSBT+Komitees

Wer ist das Katholische LSBT+Komitee?

Das Katholische LSBT+Komitee ist ein kirchenpolitisches Arbeitsbündnis von Katholik*innen aus verschiedenen christlichen LSBT+Gruppen und setzt sich für die Gleichberechtigung von LSBT+Personen in der römisch-katholischen Kirche ein. Zu den Mitgliedsgruppen des Katholischen LSBT+Komitees zählen Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e. V., Netzwerk Katholischer Lesben e.V. (NkaL), AG Schwule Theologie e.V., Katholische Schwule Priestergruppen Deutschlands (KSPD), KjGay der KjG (Katholische junge Gemeinde), Lesbischwule Gottesdienstgemeinschaften (LSGG), Initiative Homo Cusanus und Einzelpersonen.

