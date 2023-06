Urteil in Japan: „Was wir wollen, ist die Ehe!“

Ein Hammer-Urteil erschüttert Japan! Ein Regionalgericht hat die Nichtanerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften im Land als „verfassungswidrige Situation“ eingestuft. Das Gericht in Fukuoka im Südwesten des Landes fällte am Donnerstag seine Entscheidung und erklärte, dass die fehlende Gleichstellung mit der Ehe einer „verfassungswidrigen Situation“ gleichkommt. Diese bahnbrechende Entscheidung lässt die Hoffnungen von Aktivisten auf ein Ende der Diskriminierung von homosexuellen Paaren in Japan wachsen.

× Erweitern Foto: JIJI Press/ AFP JAPAN-RIGHTS-LGBTQ-MARRIAGE Mitglieder eines Kabinettsausschusses des Repräsentantenhauses stimmen am 9. Juni 2023 im Parlamentsgebäude in Tokio für den Änderungsantrag der Regierungspartei zu einem Gesetzentwurf zur Förderung des Verständnisses von LGBTIQ* und anderen sexuellen Minderheiten. Das japanische Parlament ist der Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur „Förderung des Verständnisses“ für LGBTIUQ*-Rechte näher gekommen, doch Aktivisten haben das Gesetz aufgrund der abgeschwächten Formulierung als „bedeutungslose Geste“ abgetan.

Japan ist der einzige Industriestaat der G7-Gruppe, der gleichgeschlechtliche Partnerschaften bis dato nicht anerkennt. Über ein Dutzend Paare im Land haben daher Klagen bei fünf Bezirksgerichten eingereicht. Sie fordern Schadenersatz vom Staat, da er ihnen die Eheschließung verwehrt und ihnen die damit verbundenen Rechte und Vorteile vorenthält. Das Urteil vom Donnerstag markiert den Abschluss der langwierigen juristischen Auseinandersetzungen, die 2019 begannen.

Bisher hatten alle Gerichte Schadenersatzzahlungen abgelehnt. In Bezug auf die Frage, ob die Ungleichheit mit der Ehe gegen die Verfassung verstößt, waren die Richter gespalten. Bereits im November letzten Jahres hatte ein Gericht in Tokio die „verfassungswidrige Situation“ kritisiert. Ein Gericht in Nagoya bezeichnete die derzeitige Lage ebenfalls als verfassungswidrig und betonte, dass gleichgeschlechtliche Paare von „wichtigen persönlichen Vorteilen“ ausgeschlossen seien, die verheirateten Paaren gewährt werden.

Im Gegensatz dazu entschied ein Gericht in Osaka, dass die Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paaren bereits teilweise durch Partnerschaftsurkunden, die von Gemeinden ausgestellt werden, ausgeglichen werden.

Es wird erwartet, dass gegen mehrere Gerichtsentscheidungen Berufung eingelegt wird. Besonders umstritten ist die Argumentation, dass Alternativen zur Ehe gleichwertige Rechte bieten, wie Anwalt Takeharu Kato, der an einem der Verfahren beteiligt ist, kritisiert. „Was wir wollen, ist die Ehe“, betont er.

Umfragen zufolge unterstützt die Mehrheit der japanischen Bevölkerung die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Eine steigende Anzahl von Arbeitgebern und Gemeinden gewährt homosexuellen Paaren in Teilen bereits ähnliche Vorteile wie verheirateten Paaren.

Die japanische Verfassung von 1947 besagt, dass die Ehe nur auf gegenseitigem Einverständnis beider Geschlechter beruhen darf. Dennoch wird darin auch betont, dass „alle (Menschen) vor dem Gesetz gleich sind“. Die Widersprüchlichkeit dieser Aussagen ist nun das Zentrum des Kampfes um Gleichberechtigung in Japan. *AFP/ck