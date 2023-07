US-Botschafter in Ungarn veranstaltet Pride-Party

× Erweitern Foto: Attila Kisbedenek / AFP US-Botschafter David Pressman beim Pride in Budapest 2023

Der offen schwule Botschafter David Pressman hat den Budapester Pride-Monat mit einem Picknick für ungarische LGBTIQ*-Familien in seiner offiziellen Residenz abrundet. Die Veranstaltung kam inmitten der Veröffentlichung einer gemeinsamen Erklärung von Botschaften aus der ganzen Welt, in der sie ihre Besorgnis über „Gesetzgebung und politische Rhetorik“ zum Ausdruck bringen, die sich gegen die LGBTIQ*-Gemeinschaft in Ungarn richten.

Die von 60 verschiedenen Ländern und Botschaften aus der ganzen Welt, darunter Großbritannien, Kanada, Belgien und Frankreich, unterzeichnete Erklärung drückt die „volle Unterstützung“ für die Mitglieder der LGBTIQ*-Gemeinschaft in Ungarn und ihr Recht auf Gleichstellung aus. Das als „Kinderschutzgesetz“ bezeichnete Gesetz verbietet die Verbreitung von Inhalten für unter 18-Jährige, die eine „Abweichung von der Selbstidentität, die dem Geburtsgeschlecht entspricht, eine Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität“ fördern.

Mehrere Regierungschefs haben in der Vergangenheit erklärt, dass Ungarn vollständig aus der EU ausgeschlossen werden sollte, wenn es sich weigert, seine Anti-LGBTIQ*-Rhetorik zurückzuschrauben.