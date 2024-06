USA: 20 Jahre Ehe für alle

Mehr als zwei von drei Amerikaner*innen glauben weiterhin, dass die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren legal sein sollte (69 Prozent), und fast ebenso viele sagen, dass schwule oder lesbische Beziehungen moralisch akzeptabel sind (64 Prozent). Beide Werte liegen seit Anfang der 2010er Jahre konstant über der 50-Prozent-Marke und seit 2017 über 60 Prozent.

Der jüngste Stillstand des langfristigen Aufwärtstrends bei beiden Indikatoren der öffentlichen Unterstützung für die LGBTIQ*-Community spiegelt eine Stagnation der Unterstützung bei den Demokraten und Unabhängigen wider, während die Unterstützung bei den Republikanern leicht zurückgegangen ist.

Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehen auf Rekordniveau

Die jüngsten 69 Prozent der Amerikaner*innen, die die legale gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen (aus der Gallup-Umfrage zu Werten und Überzeugungen vom 1. bis 23. Mai), ähneln statistisch dem Rekordhoch von 71 Prozent in den Jahren 2022 und 2023. Als Gallup 1996 erstmals eine Umfrage zur gleichgeschlechtlichen Ehe durchführte, dachten 27 Prozent der Amerikaner*innen, dass solche Verbindungen legal sein sollten, und 68 Prozent sagten, sie sollten es nicht.

2004 waren 42 Prozent dafür, und 2011 überschritt die Zustimmung erstmals die Mehrheitsschwelle. Nachdem die Zustimmung in zwei nachfolgenden Messungen leicht zurückgegangen war, liegt sie seit Ende 2012 konstant über 50 Prozent. Etwa ein Jahr, nachdem das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall Obergefell v. Hodges die Ehe für alle legalisierte, stieg die Zustimmung auf 61 Prozent und liegt seitdem über diesem Niveau.

× Erweitern Quelle: https://news.gallup.com/poll/646202/sex-relations-marriage-supported.aspx Unterstützung der Amerikaner für die gleichgeschlechtliche Ehe bleibt hoch.

Derzeit befürworten 83 Prozent der Demokraten, 74 Prozent der Unabhängigen und 46 Prozent der Republikaner die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe.

Die Parteigänger waren unterschiedlich stark in ihrer Unterstützung für die legale gleichgeschlechtliche Ehe, wobei die Demokraten diese stärker unterstützten als die Republikaner und die Ansichten der Unabhängigen denen der Demokraten näher kamen. Die Mehrheit der Demokraten unterstützt die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften seit 2004, und eine Mehrheit der Unabhängigen stimmte dem seit 2011 zu. In den letzten Jahrzehnten war die Unterstützung der Republikaner für die gleichgeschlechtliche Ehe im Durchschnitt etwa 30 Prozentpunkte niedriger als die der Demokraten, zeigte aber auch das gleiche allgemeine Muster zunehmender Unterstützung im Laufe der Zeit. Die Unterstützung der Republikaner hat zweimal die Mehrheitsebene erreicht, mit 55 Prozent in den Jahren 2021 und 2022, ist aber in den letzten zwei Jahren unter 50 Prozent gefallen.

× Erweitern Quelle: https://news.gallup.com/poll/646202/sex-relations-marriage-supported.aspx Große Kluft bei der Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe durch die Parteien bleibt bestehen.

Mehrheit hält gleichgeschlechtliche Beziehungen weiterhin für moralisch akzeptabel

Gallup erfragt seit 2001 jährlich die Ansichten der Amerikaner*innen zur moralischen Akzeptanz schwuler und lesbischer Beziehungen. Dabei wird eine Liste persönlicher Verhaltensweisen und gesellschaftlicher Praktiken erstellt. Die 64 Prozent der US-Erwachsenen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen derzeit für moralisch akzeptabel halten, sind zwar unverändert gegenüber dem Vorjahr, liegen aber deutlich unter dem Rekordwert von 71 Prozent im Jahr 2022. Während seit 2010 die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung homosexuelle Beziehungen für moralisch hält, sagten dies zuvor weniger, nämlich zwischen 38 und 49 Prozent.

× Erweitern Quelle: https://news.gallup.com/poll/646202/sex-relations-marriage-supported.aspx Mehrheit der Amerikaner hält gleichgeschlechtliche Beziehungen weiterhin für moralisch akzeptabel.

Wie bei der Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehen sind Demokraten (81 Prozent) – und in geringerem Maße Unabhängige (68 Prozent) – eher der Meinung als Republikaner (40 Prozent), dass Beziehungen zwischen Schwulen oder Lesben moralisch akzeptabel sind. Während eine Mehrheit der Demokraten seit 2006 der Meinung ist, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen moralisch akzeptabel sind, hat während des gesamten Gallup-Trends nicht mehr als die Hälfte der Republikaner dies gesagt, mit Ausnahme von drei Werten – 51 Prozent in den Jahren 2020 und 2021 und 56 Prozent in 2022. Der aktuelle Abstand von 41 Punkten zwischen Demokraten und Republikanern ist wie 2011 der größte in der Geschichte.

× Erweitern Quelle: https://news.gallup.com/poll/646202/sex-relations-marriage-supported.aspx Unterschiedliche Ansichten der Parteien über die moralische Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Beziehungen.

Fazit

Während der Prozentsatz der Amerikaner*innen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer oder als etwas anderes als heterosexuell bezeichnen, in den USA weiter steigt, bleibt die öffentliche Zustimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe und die Ansichten zur Moralität gleichgeschlechtlicher Beziehungen hoch, auch wenn sie nicht die Höchststände von vor zwei Jahren erreichen. Über zwei Jahrzehnte hinkten die Republikaner in diesen Ansichten den Demokraten und Unabhängigen hinterher. Obwohl die längerfristigen Trends eine zunehmende Zustimmung unter allen drei Parteigruppen zeigten, war in den letzten zwei Jahren eine Stabilisierung oder sogar ein Rückgang dieser Zustimmung zu beobachten.

Da jüngere Amerikaner*innen die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe durchweg eher befürworten und gleichgeschlechtliche Beziehungen als moralisch vertretbar erachten als ältere, dürfte die öffentliche Unterstützung irgendwann in den kommenden Jahrzehnten wieder wachsen, sofern die jüngeren Erwachsenen und die neuen Generationen, die ins Erwachsenenalter eintreten, ihr höheres Maß an Unterstützung beibehalten.

Alle Ergebnisse der Studie können HIER heruntergeladen werden.