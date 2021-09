Premiere in den USA: Trans* Person ist Bischof

Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Amerika hat ihren ersten offenen trans* Bischof ernannt. Am 11. September wurde Megan Rohrer in der Grace Cathedral in San Francisco als erste trans* Person zum Bischof einer der 65 Synoden der Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) ernannt.

× Learn more about Bishop @mmrohrer, Bishop Brenda Bos, their history and their instillations in this colorful article from Deacon Ross Murray, the Senior Director of @GLAAD Media Institute.https://t.co/ITkkUEAtqy — ELCA Lutherans (@ELCA) 14. September 2021

„Ich trete dieses Amt an, weil eine vielfältige Gemeinschaft von Lutheranern in Nordkalifornien und Nevada gebeterfüllt und wohl überlegt dafür gestimmt hat, etwas Historisches zu tun“, sagte Rohrer, der zuvor als Pastor*in der Grace Lutheran Church in San Francisco und Koordinator*in der Polizeiseelsorge der Stadt tätig war und nun die Sierra Pacific Synode leitet, die sich aus fast 200 Gemeinden in Nordkalifornien und Nordnevada zusammensetzt.

„Meine Ernennung feiert, dass all dies möglich ist, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns voranbringt.“

Mit etwa 3,3 Millionen Mitgliedern ist die ELCA eine der größten christlichen Konfessionen in den Vereinigten Staaten. Unter den lutherischen Kirchengemeinden in den USA gilt die ELCA als die liberalste – im Jahr 2009 hob die Kirche das Verbot von Geistlichen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen auf. 2013 wurde der erste offen schwule und erste indigene Bischof, Guy Erwin, zum Leiter der Südwestkalifornischen Synode gewählt. 2019 folgte die Ernennung von Kevin Strickland zum Bischof der Südostsynode, der offen homosexuell lebt. Am 12. September, am Tag nach der Ernennung von Megan Rohrer, wurde Brenda Bos als erste Frau zur ersten lesbischen Bischöfin der Südwestkalifornischen Synode ernannt.

Rohrer, der das Pronomen „they/he“ verwendet, zog es nach einem Studium der Religion an der Augustana University in deren Heimatstadt Sioux Falls, South Dakota, nach Kalifornien, um an der Pacific School of Religion in Berkeley deren Master- und Doktortitel zu machen. 2009 wurde Rohrer außerordentlich ordiniert und 2010 als eine von sieben LGBTIQ*-Pastor*innen in die ELCA aufgenommen. Rohrer ist verheiratet und hat zwei Kinder.