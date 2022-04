USA führen dritte Option im Reisepass ein

Amerikaner*innen haben seit dem 11. April die Möglichkeit, bei Passanträgen ein X für das Geschlecht zu wählen. Ab dem nächsten Jahr soll diese dritte Option auch bei anderen Dokumenten möglich sein.

Im Oktober 2021 stellte das Außenministerium einer inter* Person aus Colorado nach einem langen Rechtsstreit den ersten amerikanischen Pass mit der Bezeichnung „X“ für das Geschlecht aus. Am 31. März, dem Internationalen Tag der Transgender-Sichtbarkeit, kündigte das Außenministerium an, dieses Recht auf alle Amerikaner*innen auszuweiten. In einer Pressemitteilung schrieb Außenminister Anthony Blinken:

„Ab dem 11. April können US-Bürger bei der Beantragung eines US-Reisepasses ein X als Geschlechtsangabe wählen, und im nächsten Jahr wird diese Option auch für andere Dokumente verfügbar sein.“

Das im Pass eingetragene Geschlecht muss nicht mit dem Geschlecht auf Begleitdokumenten wie Geburtsurkunde, früherem Reisepass oder Personalausweis übereinstimmen. Zudem braucht es keine medizinischen Unterlagen mehr, um die Geschlechtsangabe im Pass zu ändern.

Außerdem wurden weitere Maßnahmen auf Bundesebene verabschiedet, die die administrativen Barrieren für Transgender und Nicht-Binäre vereinfachen sollen. Dazu gehören laut Inquirer die Erleichterung des Reisens, die Bereitstellung von Ressourcen für trans Kinder und ihre Familien, eine Verbesserung des Zugangs zu Bundesdiensten und -leistungen und die Förderung der Einbeziehung und Sichtbarkeit in Bundesdaten.