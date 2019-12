USA: 16 1/2 Jahre Haft für das Verbrennen einer Regenbogen-Flagge

× Erweitern Foto: eileengebbie.com / Polizei Regenbogenfahne verbrannt

In den USA wurde ein Mann, der eine Regenbogen-Flagge von einer Kirche gestohlen und vor einem Strip-Club verbrannt hatte, zu einer Haftstrafe von 16 1/2 Jahren verurteilt. Das Gericht wertete die Tat des 30-Jährigen als Hassverbrechen.

Der Vorfall ereignete sich am 11. Juni dieses Jahres in der Innenstadt von Ames in Iowa. Gegen Mitternacht wurde der 30-jährige Adolfo M. vom Barpersonal aus einem Strip-Club hinausgeworfen.

Nachdem er den Club verlassen hatte, machte sich M. auf den Weg zur nahe gelegenen Ames United Church of Christ und riss eine Regenbogen-Flagge ab. Pastorin Eileen Gebbie, die selbst offen homosexuell lebt, hatte die Flagge über der Tür ihrer Kirche anbringen lassen.

Danach kehrte Adolfo M. zum Strip-Club zurück, wo er die Flagge mit Feuerzeugbenzin übergoss und sie verbrannte. Außerdem drohte er, die Bar niederzubrennen.

United Church Inzwischen hängt eine neue Regenbogenfahne an der Kirche.

Religiöser Fanatismus wird zum Hass

Nach seiner Verhaftung gab Adolfo M. in einem Gefängnisinterview zu, dass er „als Angeklagter schuldig“ sei. Er habe die Tat begangen, weil er gegen Homosexualität sei. Es sei eine Ehre für ihn gewesen, das zu tun, „ein Segen des Herrn“. Gegenüber KCCI-TV erklärte M. zudem:

„Ich habe ihren Stolz schlicht und einfach niedergebrannt“.

Am 18. Dezember 2019 befand das Gericht Adolfo M. wegen Hassverbrechen und Brandstiftung, wegen des rücksichtslosen Einsatzes von Sprengstoff oder Feuer und wegen Belästigung für schuldig und verurteilte ihn zu einer langjährigen Haftstrafe. Allein für den Tatbestand des Hassverbrechens erhielt er 15 Jahre Haft. Die Strafe fiel also auch deshalb so hoch aus, weil der Mann Wiederholungstäter ist.

Jessica Reynolds, die Bezirksstaatsanwältin von Ames, sagte der Ames Tribune, Martinez sei die erste Person in der Geschichte des Bezirks, die wegen eines Hassverbrechens verurteilt worden sei: