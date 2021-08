Nachrichtensprecher liebt Wettermann

Der beliebte texanische Nachrichtensprecher Steven Romo outete sich als schwul und offenbarte in einem bewegenden Instagram-Post seine Liebe zu FOX-Weather-Meteorologen Stephen Morgan. Bald wird geheiratet!

Steven Romo ist Nachrichtensprecher des ABC-Senders KTRK Channel 13 in Houston, Texas. Am 16. Juli teilte Romo auf Instagram ein Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Meteorologen und FOX-Wettermann Stephen Morgan zu sehen ist. Dazu schrieb er, dass er mit vielen Geheimnissen aufgewachsen ist. Seine Familie habe stets versucht zu verbergen, dass sie in ärmlichen Verhältnissen lebten – mit einer Horde von Hunden in einem Haus voller Müll.

„Aber was selbst sie nicht wussten und was wohl noch schwieriger war, war, dass ich ein Geheimnis hatte, das ich ganz alleine tragen musste: Ich war schwul und versuchte von ganzem Herzen, es nicht zu sein.“

Immer wieder habe er von den Leuten in der Kirche eingebläut bekommen, dass es falsch sei, schwul zu sein, schrieb Romo. Es habe Jahre gedauert, bis er – ungeachtet dessen, was die Leute in der Kirche gesagt haben – erkannt habe, dass es ihn rettete, schwul zu sein: „Das hat mich stark gemacht“, sagte Romo.

„Stark genug, um schließlich neben dem besten Menschen zu stehen, den ich je getroffen habe, und ihn zu fragen, ob er mich heiraten will.“

„Bevor ich Stephen Morgan kennenlernte“, fuhr Romo fort, „dachte ich, dass diese Art von Liebe für mich einfach nicht infrage kommt. Dass es eine Reise wäre, die ich nie antreten würde.“

„Aber jetzt bin ich so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und bald werde ich mit dem Menschen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, nach New York City ziehen.“

„Gott ist Liebe und macht keine Fehler“

Auch FOX-Weather-Sprecher Stephen Morgan hatte lange damit zu kämpfen, Religion und sexuelle Orientierung in Einklang zu bringen. Er postete das gleiche Foto auf Instagram und schrieb, dass er als 10-Jähriger Gott darum gebeten habe, „ein ‚Geheimnis‘ zu bewahren“.

„Ich denke oft an ein bestimmtes Gebet, das ich als 10-Jähriger gesprochen habe und in dem ich Gott bat, ein ‚Geheimnis‘ zwischen uns beiden zu bewahren. Natürlich weiß Gott alles, also war es nicht so, dass ich es vor ihm verbergen konnte. Aber ich konnte es vor [den meisten] meiner Freunde verbergen ... vor meiner Familie.“

„Gott habe gewusst“, fuhr Morgan fort, „dass ein 10-Jähriger niemals ein Geheimnis bewahren kann. Lustig. Denn ich will es nicht länger geheim halten.“

„Wie erleichternd ist es doch, dass die Wahrheit schließlich ans Licht kommt. Ich hätte mir nie träumen lassen, die Worte ‚Ich bin verlobt‘ auszusprechen, aber ich hätte mir auch nie träumen lassen, so glücklich zu sein. Doch hier sind wir nun. Ich bin verlobt. Ich werde Steven Romo heiraten.“

Happy End

Den ersten Elternbesuch hat das Paar bereits erfolgreich gemeistert. Kurz nach dem öffentlichen Coming-out teilte Morgan ein Foto von einer Reise nach St. Louis zu seinen Eltern, um sie mit Steven Romo bekannt zu machen: „Spoiler-Alarm. Sie liebten ihn. 🥰“

Beide Posts erhielten Tausende Likes und unzählige Glückwünsche, auch prominente Journalisten wie Tom Hanson von CBS News und Gio Benitez von ABC News gratulierten dem jungen Paar. Wir schließen uns an: