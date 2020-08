USA: Richter kippen trans*feindliches Gesetz – Geburtsurkunden können wieder geändert werden

Das Urteil eines Bundesbezirksgerichtes in Idaho am Freitag war ein Sieg für Queeraktivisten. Das Gericht kippte ein von Republikanern unterstütztes Gesetz, das mit seiner Rückschrittlichkeit weltweit für Entsetzen gesorgt hatte. Seit Juli 2020 verbot es transgeschlechtlichen Menschen in dem nordwestlichen US-Bundesstaat, ihre Geburtsurkunden angleichen zu lassen.

Im März 2020 verabschiedeten die Gesetzgeber in Idaho einen Gesetzentwurf, House Bill 509. Darin wurde verfügt, dass Änderungen an Geschlechtseinträgen nicht möglich sind – wodurch transgeschlechtliche Menschen ihre Geburtsurkunden nicht mehr ändern lassen können. Einzige Ausnahme, die jedoch keine große Hilfe war: Wenn eine gerichtliche Anordnung belegt, dass der ursprüngliche Geschhlechtseintrag durch „Betrug, Zwang oder materiellen Tatsachenfehler“ falsch erfasst wurde.

In dem transfeindlichen und von Aktivist*innen stark kritisierten Gesetzentwurf wurde behauptet, dass die Änderung des biologischen Geschlechts einer Person in ihrer Geburtsurkunde „die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen beeinträchtigt“. Außerdem hieß es:

„...dass „biologische Unterscheidungen zwischen Mann und Frau eine wissenschaftliche Tatsache sind und biologisches Geschlecht eine objektiv definierte Kategorie ist, die offensichtliche, unveränderliche und unterscheidbare Merkmale aufweist.“

Transphobie wider das Gesetz

Am 1. Juli trat das von Gouverneur Brad Little unterzeichnete Gesetz in Kraft – obwohl dem Vorhaben ein jahrelanger Rechtsstreit vorausging, der nach einem ähnlichen Gesetzesentwurf 2018 einen eindeutigen Sieg für die Trans*community vorweisen konnte: 2018 entschied ein Bundesgericht, dass ein solches Gesetz verfassungswidrig sei. Die Bundesrichter erließen eine permanente Verfügung, in der festgestellt wurde, dass das Ministerium für Gesundheit und Soziales in Idaho transgeschlechtliche Menschen nicht daran hindern dürfe, ihren Geschlechtseintrag angleichen zu lassen.

Die Aktivist*innen der queeren Rechtsorganisation Lambda Legal hatten mit einer Klage 2017 für das Urteil von 2018 gesorgt und waren auch für das neue Gerichtsverfahren verantwortlich. Am Freitag kippte das Bundesbezirksgericht das von Lambda Legal als „gefährlich und archaisch“ bezeichnete Gesetz und berief sich laut der Zeitung Boise Weekly in der Urteilsbegründung auf die Entscheidung von 2018. Die Queeraktivist*innen feierten daraufhin ihren bahnbrechenden Erfolg.

× TO RECAP!



⚖️ 2017: We sue Idaho over its transphobic policy banning trans people from changing their birth certificates.



🏆 2018: We win.



👎 2020: Idaho legislature passes a law attempting to reinstate the policy.



📝 2020: We challenge it in court.



🧑‍⚖️ 2020: We win. Again. — Lambda Legal (@LambdaLegal) August 7, 2020

Nora Huppert, Anwältin bei Lambda Legal, sagte in einer Erklärung, das Gesetz habe die Existenz von Transgender-Personen verleugnet, indem es ihnen die Identität entzog. Sie bezeichnete die Widerstandsfähigkeit der Gesetzgeber von Idaho als „erstaunlich“. Sie hätten unter direkter Missachtung mehrerer Gerichtsbeschlüsse für das Gesetz gekämpft.

„Das Gericht hätte nicht klarer sein können: Was 2018 diskriminierend war, ist auch heute noch diskriminierend. Idaho-Beamte dürfen Transgender nicht daran hindern, Identitätsdokumente zu erhalten, die ihre Identität widerspiegeln.“

Nutzt die Trump-Regierung Transphobie für ihren Wahlkampf?

× Erweitern Grafik: gemeinfrei /CC0 Donald Trump

In den USA läuft, trotz Corona-Pandemie, der Wahlkampf in vollem Gange. In den meisten Umfragen führt derzeit Trumps demokratischer Konkurrent Joe Biden. Berichten zufolge sollen mehrere Republikaner davon ausgehen, dass Trump eine Attacke auf die Trans*-Community plant, um die Unterstützung konservativer Wähler zurückzugewinnen.

Terry Schilling, der konservative Leiter hinter der Denkfabrik American Principles Project (APP), plant, in Michigan transfeindliche Werbung zu schalten. Darin will er, so die US-amerikanische Medienagentur Politico, Joe Biden wegen seiner Unterstützung für Trans-Rechte angreifen. Schillings Hoffnung: Dass Donald Trump auf den Anti-Trans-Zug aufspringt. Gegenüber Politico äußerte er sich dazu: