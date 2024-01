USA: Ron DeSantis zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat am Sonntag seine Kampagne für die republikanische Präsidentschaftskandidatur ausgesetzt und erklärt, er werde den Spitzenkandidaten, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, unterstützen.

In einem Video, das auf X veröffentlicht wurde, erklärte DeSantis, dass er, nachdem er letzte Woche bei den Vorwahlen in Iowa den zweiten Platz belegt hatte, seine Unterstützer nicht länger „bitten“ könne, „ihre Zeit freiwillig zu opfern und ihre Ressourcen zu spenden“, ohne einen „klaren Weg zum Sieg“ zu haben. „Dementsprechend stelle ich meine Kampagne heute ein“, fügte der umstrittene Gouverneur von Florida hinzu.

Sein Rückzug aus dem Rennen erfolgt nach Monaten schwindender Unterstützung und weniger als zwei Tage vor den Vorwahlen in New Hampshire, wo er in Umfragen weit hinter dem ehemaligen Präsidenten Trump und der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley liegt, die nun allein und mit wenigen Stimmen zwischen Trump und der Nominierung als Kandidatin der Republikanischen Partei für die US-Präsidentschaftswahlen im November steht.

„Es ist mir klar, dass die Mehrheit der republikanischen Vorwahlwähler Donald Trump eine weitere Chance geben will“, sagte DeSantis in der Aufzeichnung und wies darauf hin, dass er Differenzen mit dem ehemaligen Präsidenten hatte, vor allem wegen der Covid-19-Pandemie. „Trump hat meine Unterstützung, weil wir nicht zur alten republikanischen Garde von gestern oder zu einer neu verpackten Form des überhitzten Korporatismus, den Nikki Haley repräsentiert, zurückkehren können“, sagte er.

Der ehemalige Präsident, gegen den mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind, gewann am 16. Januar in Iowa, wo er 51 Prozent der republikanischen Stimmten holte, während DeSantis nur 21 Prozent und Haley nur 19 Prozent wählten.

Trump lies am Sonntag erklären, er fühle sich durch die Unterstützung von DeSantis „geehrt“, und rief die Republikaner auf, sich um ihn zu scharen, während er Haley als „Kandidatin der Globalisten und Demokraten“ abtat.

Nikki Haley wiederum warnte in ihrer Pressemitteilung, dass Amerika „kein Krönungsland“ sei. „Bislang hat nur ein Staat gewählt. Die Hälfte der Stimmen ging an Donald Trump, die andere Hälfte nicht (...). Die Wähler verdienen ein Mitspracherecht darüber, ob wir wieder den Weg von Trump und (Präsidentschafts- und Wiederwahlkandidat Joe) Biden einschlagen, oder ob wir einen neuen konservativen Weg einschlagen.“

Alles hängt nun an New Hampshire

Viele Republikaner hatten ihre Hoffnungen auf DeSantis gesetzt, der mit seinen gerade einmal 45 Jahren von einigen als aufstrebender Stern am rechten Rand gehandelt wurde. Doch seine Ende Mai angekündigte Kandidatur hatte es schwer, sich als Gefahr für den 77-jährigen Trump zu etablieren. Am Wochenende hatte DeSantis bereits alle Fernsehinterviews abgesagt und seine Entscheidung damit vorweggenommen.

DeSantis, ein ehemaliger Marineoffizier, der für seinen Mangel an Charisma kritisiert wurde, wurde 2018 zum Gouverneur von Florida gewählt, nachdem er Trumps wertvolle Unterstützung erhalten hatte. Seitdem hat er sich häufig von dem ehemaligen Präsidenten distanziert und ist für eine Reihe von rechtsextremen Positionen zu Bildung, Einwanderung und LGBTIQ*-Rechten bekannt geworden (männer* berichtete).

DeSantis tritt fast täglich in den nationalen Medien auf, um einen Kulturkampf gegen „progressive“ Politiker, Unternehmen und Professoren zu führen, denen er vorwirft, den Amerikanern ihre Ideologie aufzuzwingen. Zu seinen bekanntesten Initiativen gehören die Erlaubnis für Floridianer, verdeckte Waffen ohne Genehmigung zu tragen, und die Einführung eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze des Landes. Außerdem schloss er sich den Gouverneuren anderer republikanischer Bundesstaaten an und schickte Migranten in demokratische Städte im Norden und Osten der USA.

Donald Trump, noch in seinem Amt als Präsident, trifft sich am 9. Oktober 2018 im Oval Office des Weißen Hauses mit Nikki Haley, zu dieser Zeit Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen.

„Ich bin froh, dass er sich zurückgezogen hat. Ich denke, es war unvermeidlich“, sagte Lynne Mason, 60, die ein kleines Geschäft in Keene (New Hampshire) betreibt, gegenüber AFP. „Wir brauchen jetzt einen starken Führer.

Bei einer Veranstaltung in Seabrook, New Hampshire, hatte Haley zuvor gesagt, DeSantis habe „ein großartiges Rennen gemacht, er war ein guter Gouverneur“. „Wir wünschen ihm alles Gute“, fügte sie hinzu. „Das heißt, jetzt geht es nur noch um einen Mann und eine Frau“, fuhr sie fort. „Es geht um die Frage ‚ Was wollen Sie? Wollen Sie mehr vom Gleichen oder wollen Sie etwas Neues?‘“

Am Sonntagabend nahm Haley Trump direkt ins Visier, als sie auf CNN sagte, dass sie „nicht so dünnhäutig“ wie er sei und dass sie den 81-jährigen Biden als „gleich schlecht“ ansehe. „Ich glaube nicht, dass wir zwei 80-Jährige im Weißen Haus brauchen ... wir müssen wissen, dass sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befinden“, sagte sie. *AFP/sah