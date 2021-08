RuPaul's Drag Race • Auch das noch: Eine Lesbe!

Die dritte Staffel von Drag Race UK schreibt Geschichte: Victoria Scone kämpft als erste cisgeschlechtliche, weibliche Queen um den Sieg. In den letzten Jahren entdeckten das Drag Race Universum und Schöpfer RuPaul endlich die geschlechtliche Vielfalt der Kunstform Drag.

× Ding dang dong. It's round three, huns.



Meet the new #DragRaceUK queens coming to @BBCthree on @bbciplayer in September. 👑 pic.twitter.com/2zgdi8x1av — RuPaul's Drag Race UK (@dragraceukbbc) August 18, 2021 Mit diesem Post gab der britische Ableger der legendären queeren Castingshow die Kandidat*innen für die dritte Staffel bekannt.

Die neuen Kandidat*innen für die dritte Staffel von RuPaul's Drag Race UK wurden bekanntgegeben. Dabei wurde deutlich: Die Staffel wird Geschichte schreiben, denn zum ersten Mal nimmt mit Victoria Scone eine cisgeschlechtliche, weibliche Künstlerin an einem der Drag Race Wettbewerbe teil. Der britische Ableger der US-amerikanischen Erfolgsserie wird seit 2019 produziert und ebenfalls von RuPaul moderiert. Die kommende Staffel wird im September auf BBC Three ausgestrahlt, 12 britische Queens kämpfen wieder um die Krone.

Victoria Scone heißt abseits der Bühne Emily Diapre. Der offiziellen Pressemitteilung von Drag Race UK zufolge tritt die farbenfrohe Queen erst seit etwa drei Jahren in Drag auf. Laut BBC Three arbeitete Victoria als Verkaufs- und Veranstaltungskoordinatorin, bevor sie ihre Drag-Karriere in Vollzeit fortsetzte. Sie selbst betont: Drag ist für alle da – und sie ist gekommen, um zu zeigen, wie.

„Manche Leute wollen mir ein Etikett verpassen und nennen mich eine AFAB-Dragqueen1, aber ich bin einfach eine Dragqueen.“

Auch das noch: Eine Lesbe!

Als hätte so manch Ewiggestriger in der Community nicht genug zu schlucken, nun da die Welt des Drag immer bunter wird, steht Victoria Scone auch noch auf Frauen. Die 27-Jährige erzählt, dass viele Menschen, die ihr in Drag begegnen, nicht einmal die Tatsache in Betracht ziehen würden, dass sie lesbisch oder queer sein könnte. Die Performerin, die sich selbst als „Celesbian“ bezeichnet – ein Wortspiel aus den englischen Begriffen für Lesbe und Promi – hofft, dass durch ihren Auftritt bei Drag Race UK mehr queeren Frauen eine Plattform geboten wird.

„Meiner Meinung nach gibt es einfach nicht genug queere Frauen in der Öffentlichkeit, also bin ich hier, um 'celesbian' zu sein – eine Celebrity-Lesbe.“

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Victoria Scone (@victoriascone) Im November stellte Victoria ihren Fans ihre Partnerin, die „bessere Hälfte von Scone“, wie sie sagte, in einem weihnachtlichen Post auf Instagram vor.

Vorurteile aus der eigenen Community

In einem Interview mit BBC Three beschrieb Victoria Scone, dass es kein leichter Weg war, eine gleichgeschlechtliche Frau im Drag zu sein. Als sie an ihrem ersten Drag-Wettbewerb teilnahm, sagte man ihr: „Das ist nicht der richtige Wettbewerb für dich.“ Aber sie habe nie aufgegeben, betont die Performerin.

„Ich war völlig süchtig. Egal, welche Steine man mir in den Weg legte, ich wollte eine Dragqueen werden.“

Victoria wünscht sich, dass ihre Zeit bei Drag Race UK Veranstalter*innen beweist, dass es keine Ausreden mehr gibt, Drag-Performances nicht vielfältiger und geschlechterübergreifend zu gestalten. Sie erzählte BBC Three von ihrer Hoffnung, dass ihr Auftritt in der Sendung die Vielfalt in der gesamten Drag-Szene fördern wird.

„Jetzt, wo die Spitzenklasse des Drag es tut, gibt es keine Ausrede mehr für Veranstalter, keine vielfältigeren Aufstellungen zu buchen. Das Programm kann so viel reicher und vielfältiger sein.“

RuPaul lernt dazu

Drag Race-Schöpfer RuPaul zog in den letzten Jahren aufgrund seines Castingschemas zunehmend Kritik auf sich. Es wurde bemängelt, dass die Kandidat*innen nicht die ganze Bandbreite des Drag abdecken würden. Im Jahr 2018 gab RuPaul der Zeitung The Guardian ein Interview, in dem er erklärte, dass eine Transfrau, die ihre Transition abgeschlossen habe, „wahrscheinlich nicht“ in der Show akzeptiert werden würde. Teilnehmerin Peppermint, die erste bereits zu Beginn ihrer Staffel als transgeschlechtlich geoutete Kandidatin, habe zum Zeitpunkt des Wettbewerbs noch keine Brustimplantate gehabt, betonte RuPaul. Nach herber Kritik in den sozialen Medien versuchte er sich zu rechtfertigen, indem er trans* Frauen, die die Geschlechtsangleichung bereits hinter sich hatten, mit gedopten Sportler*innen verglich.

Später drückte er sein Bedauern über die durch seine Äußerungen verursachte Verletzung aus und erklärte, dass die einzigen Auswahlkriterien für die Kandidatinnen „charisma, uniqueness, nerve and talent“ seien. Seitdem wurde das Casting bunter: In der letzten Staffel gab es mit Gottmik endlich die erste Queen, die von einem trans* Mann verkörpert wurde. Letztes Jahr gab RuPaul zu, dazugelernt zu haben.

„Man muss für alles offen sein. Ich bin mit einer Vorstellung was Drag ist in die Drag Welt gekommen und die Kids haben eine andere Vorstellung. Sie ändern es ständig.“

1 'AFAB-Queen', 'Bio Queen' oder auch 'female Queen' werden Drag Performer genannt, die sich als cisgeschlechtlich weiblich identifizieren. Die Differenzierungen und Bezeichnungen sind nicht unumstritten, auch Victoria Scone betont: Sie möchte einfach nur als Drag Queen gesehen werden, so wie alle anderen.