Vom Eiffelturm in die Herzen der Welt: Olympiastart in Paris

Megastars, verrückte Kreativität, eine Ode an die „Inklusion“: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris löste auch im Ausland nahezu einhellige Begeisterung aus und zeichnete das Bild eines „wohlwollenden“, weltoffenen Frankreichs.

„Die gewagteste Zeremonie seit Menschengedenken“ (El Pais), „unvergesslich“ (CNN), „brillant (...) und bewegend (BBC), ein Spektakel „für die Ewigkeit“ (Frankfurter Allegmeine Zeitung), „was für ein Aufwärtstrend.“ die Deklinisten“ (Le Soir)... Superlative regneten am Samstag in der internationalen und französischen Presse über diese von Thomas Jolly inszenierte Show. Er brachte einen „Berg“ zum Olympiagebäude und begrüßte das begeisterte Internationale Olympische Komitee.

„Was für ein unvergessliches Spektakel! Was für ein Glück haben wir gerade erlebt!“, reagierte die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und glaubte, dass diese Zeremonie „ein Meilenstein sein wird“ und „ganze Generationen prägen wird“.

Der strömende Regen verhinderte nicht, dass die vierstündige Show, die gegen olympische Regeln verstieß, indem sie zum ersten Mal das Stadion verließ und Parade, Delegationsparade und Protokoll entlang der Seine austrug, veranstaltet werden konnte. Der Regen zwang die Organisatoren zwar zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere für die auf bestimmten Dächern geplanten Tänzer. Aber „alle Bilder wurden eingehalten“, bekräftigte Thomas Jolly, „sehr stolz“.

× Erweitern Foto: Lionel Bonaventure / Pool / AFP Olympische Spiele Paris 2024, Eröffnungsfeier

Céline Dion und Co.

Diese für das Fernsehen konzipierte Veranstaltung wurde in Frankreich von mehr als 23 Millionen Zuschauer*innen verfolgt und gehörte damit zu den besten Einschaltquoten in der Geschichte des französischen Fernsehens.

In Paris verfolgten 326.000 Zuschauer mit Ponchos und Regenschirmen das Geschehen an den Uferpromenaden oder am Fuße des Eiffelturms, wo die Laserstrahlen des Finales für Staunen sorgten. „Es war unglaublich, trotz des Regens. Céline Dion, der Eiffelturm, das war wooow!“, schwärmte Arturo Sahagun, ein mexikanischer Zuschauer. An den Anlegestellen, an denen die Delegationen auf 85 Booten vorbeizogen, mussten andere Zuschauer wegen Regens oder schlechter Sicht aufgeben.

Céline Dion, stärker als ihre Krankheit, sang Edith Piafs „L'hymne à l'amour“, Aya Nakamura, sang inmitten der la Garde républicaine, Lady Gaga trat als Kabarettkönigin auf, die lyrische Sängerin Axelle Saint-Cirel trug die „Marseillaise“ vor. Die Parade war voller Spektakel: Akrobat*innen auf Stangen, Breakdance, BMX, Choreografien auf dem Gerüst von Notre-Dame, poetische Ausflüge in den Louvre. Auch gab es – oft humorvolle – Anspielungen auf die Geschichte Frankreichs, Verweise auf Kino, Literatur, Musik, Mode. Teddy Riner und Marie-José Pérec entzündeten das olympische Feuer, das in einem Heißluftballon in den Himmel über Paris stieg.

Ode an die Vielfalt – Futter für den Kulturkampf

Die Show war auch eine Ode an die Vielfalt, bei der Frauen ebenso wie die LGBTIQ*-Community im Mittelpunkt standen. Eine Sequenz sorgte für Kontroversen: Sie trägt den Titel „Festivité“ (Festlichkeit) und beginnt mit dem Bild einer Gruppe am Tisch, darunter mehrere Drag Queens, die an das letzte Abendmahl erinnern, das Jesus mit seinen Aposteln feierte. Die extreme Rechte sah darin die Handschrift des „Wokismus“.

× Erweitern Foto: Isabelle Souriment / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP Die Szenen des Anstoßes live auf France 2 TV.

Die Französische Bischofskonferenz (CEF) beklagte am Samstag „Szenen des Spotts und der Verhöhnung des Christentums“. Der ungarische Premierminister Viktor Orban sah darin ein Beispiel für „die Schwäche und den Zerfall des Westens“.

Russland, das wegen seines Angriffs auf die Ukraine von den Olympischen Spielen in Paris ausgeschlossen wurde, war ebenfalls der Ansicht, dass die Eröffnungsfeier ein „massiver Fehlschlag“ gewesen sei. Die Sprecherin der russischen Diplomatie, Maria Sacharowa, geißelte auf Telegram die „LGBT-Parodie des letzten Abendmahls“.

Letztere Kritik wurde auch von der einflussreichen russisch-orthodoxen Kirche geäußert, die sich empört zeigte und von einem „historischen und kulturellen Selbstmord“ in „einer der christlichen Hauptstädte der europäischen Zivilisation“ sprach.

Thomas Jolly, künstlerischer Leiter der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele, bestritt am Sonntag, dass er sich in einem seiner Bilder vom letzten Abendmahl „inspirieren“ ließ. „Sie werden bei mir niemals eine Absicht finden, sich über etwas lustig zu machen oder etwas zu verunglimpfen. Ich wollte eine Zeremonie abhalten, die wiedergutmacht, die versöhnt. Auch die Werte unserer Republik werden bekräftigt (...)“, erklärte er auf BFMTV.

„Ich glaube, es war ziemlich klar: Da ist Dionysos, der auf diesen Tisch kommt. Er ist hier, warum, weil er der Gott des Festes (...), des Weins und der Vater von Sequana ist, einer Göttin, die mit dem Fluss verbunden ist“. „Die Idee war eher, ein großes heidnisches Fest zu feiern, das mit den Göttern des Olymp verbunden ist ... Olymp... Olympismus“, fuhr er fort.

Er habe nicht die Absicht gehabt, das Christentum zu verhöhnen, sagte Jolly auf einer Pressekonferenz tags darauf. Es sei ihm nicht darum gegangen, „subversiv zu sein und zu schockieren“. „In Frankreich haben wir das Recht, einander zu lieben, wie wir wollen, mit wem wir wollen, (...) wir haben das Recht zu glauben und nicht zu glauben“, so Jolly. „Gestern Abend waren es die republikanischen Vorstellungen von Freundlichkeit und Inklusion.“

*AFP/sah