Wählen die Georgier Freiheit oder die Rückkehr zum Kreml?

Georgien steht am Scheideweg. Am Samstag entscheiden die Bürger, ob das Land sich weiterhin nach Westen orientiert – in Richtung Demokratie und EU – oder sich tiefer in die Arme Moskaus begibt. Die Folgen für die queere Community könnten dramatisch sein, je nachdem, welche Richtung eingeschlagen wird.

× Erweitern Grafik: Torsten Eberding / AFP

Nach Jahren zunehmender Nähe zu Russland könnte das Bündnis pro-westlicher Parteien eine historische Wende herbeiführen und die regierende Partei „Georgischer Traum“ verdrängen. Diese wurde in den letzten Jahren vor allem durch den Milliardär Bidsina Iwanischwili dominiert, der zwar offiziell nicht in der Regierung sitzt, aber als graue Eminenz gilt. Viele fürchten, dass ein Wahlsieg des Georgischen Traums das Land weiter in die Isolation und Abhängigkeit von Russland treiben würde – und das mit fatalen Konsequenzen für die LGBTIQ*-Community!

Gesetze gegen die Freiheit

Schon jetzt hat der Georgische Traum mit zwei umstrittenen Gesetzen für internationales Aufsehen gesorgt. Eines beschränkt den Einfluss ausländischer Organisationen – ein scharfer Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Ein anderes Gesetz, das speziell auf die LGBTIQ*-Rechte abzielt, hat die Spannungen zwischen Georgien und der EU verschärft und droht, die queere Community zu marginalisieren. Sollte die Regierung ihre Macht ausbauen, könnten derartige diskriminierende Gesetze in Zukunft weiter verschärft werden.

Kampf um die Freiheit: Queere Community in Gefahr

× Erweitern Grafik: Dall-E So stellt sich OpenAIs KI DALL-E den Protest in Georgien vor

Für die LGBTIQ*-Bevölkerung in Georgien stehen jetzt besonders bittere Zeiten bevor. Westliche Staaten wie die USA und die EU haben bereits Sanktionen gegen die georgische Regierung verhängt, nachdem diese brutal gegen Demonstranten vorgegangen war, die für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gingen. Sollte der Georgische Traum jedoch die Wahl für sich entscheiden und die angestrebte Verfassungsänderung durchsetzen, könnten queere Organisationen und Oppositionsparteien unterdrückt oder sogar verboten werden. Ganz so, wie in Russland.

Das pro-europäische Oppositionsbündnis plant im Falle eines Wahlsiegs eine Übergangsregierung und grundlegende Reformen, die Georgien endlich wieder näher an die EU heranführen könnten. UNM-Chefin Tina Bokuschawa und Präsidentin Salome Surabischwili, die als eine der wenigen mutig die anti-europäische Haltung der Regierung kritisiert, versprechen eine Zukunft, in der auch die queere Community aufatmen könnte. *ck/AFP