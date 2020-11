Erneutes Babyglück für schwules Pinguinpaar

Sphen und Magic, die beiden schwulen Pinguine, die vor zwei Jahren die Welt im Sturm eroberten, haben wieder Nachwuchs. Seit Oktober sind sie stolze Eltern eines Kükens, das in der subantarktischen Zone des SEA LIFE Sydney Aquariums geschlüpft ist.

Das Paar hatte zum zweiten Mal ein Ei von einem heterosexuellen Paar adoptiert und ausgebrütet (wir berichteten). Die Babys schlüpften im letzten Monat im Pinguingehege des SEA LIFE Aquariums in Sydney. „Wir freuen uns riesig, die neuen Pinguinküken in unserer Kolonie begrüßen zu dürfen“, sagte Kerri Dixon, die Pinguin-Supervisorin im SEA LIFE Aquarium. „Sie machen es wirklich gut und nehmen zu.“

Die beiden Eselspinguine schrieben 2018 Geschichte als das erste schwule Pinguinpaar des Aquariums, das erfolgreich ein Küken bebrütete und aufzog (wir berichteten) – ein Mädchen namens Sphengic.

Baby Sphengic wird mittlerweile Lara genannt und ist ein unglaublich neugieriger Pinguin. „Lara ist jetzt zwei Jahre alt und überrascht uns jeden Tag aufs Neue damit, wie unabhängig sie ist“, sagte eine Aquarium-Sprecherin.

Sphen und Magic bald Großeltern?

Als jüngstes Mitglied in der Kolonie versuchte Lara in dieser Brutzeit sogar, selbst ein Nest zu bauen und Eier zu bebrüten. „Obwohl sie noch relativ jung ist, versuchte sie, an der diesjährigen Brutsaison teilzunehmen. Sie und ihr Partner richteten ein Nest ein und überwachten es sorgfältig, aber leider gelang es ihr nicht, einen Nachwuchs auszubrüten.“

Alles Gute für die nächste Brutzeit!