Wimbledon 2024 – wie queer ist eigentlich Tennis?

Das dritte Grand-Slam-Event im Tenniskalender 2024, Wimbledon, ging am 14. Juli in London zu Ende. Als wichtige Repräsentantinnen der LGBTIQ*-Community waren einige lesbische Tennisspielerinnen mit dabei.

× Erweitern Foto: Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP Barbora Krejcikova, Straight Ally erster Stunde, ging mit dem Sieg nach Hause.

Barbora Krejcikova hat mit großer Nervenstärke den Tennis-Klassiker von Wimbledon gewonnen. Die 28-jährige Tschechin setzte sich in einem umkämpften Endspiel der 137. All England Championships am Samstag 6:2, 2:6, 6:4 gegen die gleichaltrige Italienerin Jasmine Paolini durch.

Nur wenige Stunden bevor sie den Centre Court betrat, sandte Krejcikova ihren LGBTIQ*-Fans während einer Fragerunde auf X eine unterstützende Botschaft. Die Weltranglistenplatzierte 32. Krejcikova, die einen Tag später ihr erstes Wimbledon-Finale gewann, wurde von einem Fan gefragt: „Welche Botschaft haben Sie für Ihre Fans, die Teil der LGBT-Community sind?“.

× That they are amazing and brave 🤩 — Barbora Krejcikova (@BKrejcikova) 12. Juli 2024 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Krejcikova, die bei den French Open 2021 ihren ersten Grand Slam holte und mittlerweile auf Platz zwei der Weltrangliste rangiert, antwortete: „Dass sie unglaublich und mutig sind“, und fügte ein Emoji mit einem lächelnden Gesicht mit Sternen in den Augen hinzu. Die enthusiastische Botschaft der Sportlerin ist ein wichtiges Zeichen für die Unterstützung der LGBTIQ*-Community. Viele bezeichneten sie liebevoll als „mother“

× thank you mother 😍😍 pic.twitter.com/Far4FwquDR — esmee SAW TAYLOR (@IgasBakery) 12. Juli 2024 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

LGBTIQ*-Tennisspieler*innen in Wimbledon 2024

Expand Foto: Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP Die US-Amerikanerin Billie Jean King, ehemalige vierfache Wimbledon-Siegerin und Tennis-Legende, hat sich das Damen-Einzelfinale zwischen Jasmine Paolini aus Italien und Barbora Krejcikova aus der Tschechischen Republik angesehen.

Das Damentennis hat einige der größten LGBTIQ*-Namen im Sport hervorgebracht. Spielerinnen wie Billie Jean King und Martina Navratilova sind nicht nur für ihre sportlichen Erfolge bekannt, sondern auch für ihr Engagement für LGBTIQ*-Rechte. Beide haben sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt und damit vielen anderen Mut gemacht, ebenfalls offen mit ihrer sexuellen Orientierung umzugehen. Aktuell gibt es mehrere Spielerinnen auf der Women’s Tennis Association (WTA)-Tour, die das Erbe von Billie Jean King und Martina Navratilova für eine neue Generation weitertragen. Hier eine Übersicht aller lesbischen Tennisspielerinnen, die in Wimbledon 2024 gespielt haben (Quelle: PinkNews)

Daria Kasatkina

Der russische Tennisstar Daria Kasatkina ist in Wimbledon 2024 an Position 14 gesetzt und wurde zum bekanntesten offen schwulen Tennisstar auf der WTA-Tour, als sie im Juli 2022 ihr öffentliches Coming-out hatte. Auf YouTube erzählte sie in einem Interview mit der russischen Vloggerin Vitya Kravchenko, dass sie die olympischen Eiskunstläuferin Natalia Zabiiako liebt.

Später bestätigte die heute 27-Jährige, die mit Platz 8 ihre bisher höchste Platzierung in der Weltrangliste erreicht hat und 2018 in Wimbledon das Viertelfinale erreichte, ihre Beziehung auf Instagram.

Nadia Podoroska

Nadia Podoroska ist eine argentinische Tennisspielerin, die am 10. Februar 1997 in Rosario geboren wurde. Sie wurde international bekannt, als sie bei den French Open 2020 das Halbfinale erreichte, obwohl sie als Qualifikantin gestartet war. Podoroska machte im Oktober 2022 ihre Beziehung mit ihrer argentinischen Tenniskollegin Guillermina Naya auf Instagram öffentlich. „Heute feiere ich dich aus der Ferne, aber ich spüre dich jeden Tag meines Lebens an meiner Seite“, schrieb sie damals. Seither postet Nadia Podoroska immer mal wieder Bilder mit ihrer Liebsten.

Greet Minnen

Die Belgierinnen Greet Minnen und Alison Van Uytvanck waren im Jahr 2019 das erste gleichgeschlechtliche Paar in der Geschichte, das in Wimbledon gemeinsam Doppel spielte und die zweite Runde erreichte.

Minnens öffentliches Coming-out fand beim Turnier im Jahr zuvor statt, als Van Uytvanck nach ihrem Sieg gegen die damalige Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza in der zweiten Runde auf Minnen zueilte und sie auf der Tribüne küsste. Im Dezember 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt, 2021 trennte sich das Paar. Greet Minnen war in diesem Jahr nicht in Wimbledon gesetzt.

Alison Van Uytvanck

Die ehemalige Viertelfinalistin der French Open zählt zu den beständigsten belgischen Spielerinnen und hat sich einen Platz in den Top 50 der Weltrangliste erarbeitet. Nach ihrer Trennung von Greet Minnen Ende 2021 hat sich Alison Van Uytvanck mit Emilie Vermeiren verlobt.

Emina Bektas

Die US-amerikanische Tennisspielerin Emina Bektas wurde am 30. März 1993 in der Türkei geboren. 2023 schaffte sie zum ersten Mal den Sprung in die Top 100 der Welt und wurde damit die viertälteste Top 100-Debütantin in der Geschichte der WTA. Bektas hat sich im professionellen Tennis etabliert und strebt weiterhin nach höheren Platzierungen in der Weltrangliste. Bektas ist mit der britischen Tennisspielerin Tara Moore verheiratet. Das Paar hat vor langer Zeit geheiratet, sie haben jedoch keine Fotos oder Informationen über ihre Hochzeit oder ihre Beziehung veröffentlicht.

Demi Schuurs

Die niederländische Doppelspezialistin Demi Schuurs ist im Damendoppel von Wimbledon 2024 an Position sechs gesetzt und spielt dort zusammen mit der Brasilianerin Luisa Stefani.

Schuurs erreichte im Doppel bereits das Halbfinale der Australian Open sowie das Viertelfinale von Wimbledon und den US Open.

Schuurs outete sich bereits im Teenageralter als lesbisch und äußerte den Wunsch, ein Vorbild für junge LGBTQ+-Menschen zu sein.

Sie sagte der WTA im Jahr 2020: „Ich finde es wirklich schön, jüngere Fans unterstützen zu können, die vielleicht dasselbe durchmachen wie ich. Ich erinnere mich an die Gefühle, die ich hatte, als ich mich outete, deshalb möchte ich jüngeren Menschen helfen zu verstehen, dass sie so sein sollten, wie sie sein wollen, und zeigen sollten, was sie zeigen wollen.

„Man lebt nur einmal, also muss man glücklich sein und sich keinen Stress darüber machen, ob man schwul ist oder nicht.

... und bei den Männern?

Die ATP-Tour der Männer hinkt nach wie vor weit hinter dem Damentennis hinterher: Derzeit gibt es auf der Herrentour keinen einzigen offen schwulen Spieler. Das hat damit zu tun, dass es derzeit überhaupt keinen geouteten männlichen Profi-Tennisspieler gibt.

Der frühere Weltranglistenplatzierte 57 der USA, Brian Vahaly, outete sich 2017 öffentlich als schwul, ein Jahrzehnt nachdem er sich aus dem Sport zurückgezogen hatte. Zu dieser Zeit war er bereits zwei Jahre mit seinem Partner Bill Jones verheiratet und Vater der einjährigen Zwillinge Parker und Bennett.

× Brian Vahaly und seine Familie (Ehemann Bill Jones und die Zwillinge Parker und Bennett) 2021 beim Münzwurf vor dem Spiel Gauff/Stephens bei den US Open. Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzrichtlinien von Meta zu.

2018 beleuchtete Vahaly in einem Interview mit The Telegraph einige der Barrieren, mit denen schwule männliche Spieler konfrontiert sind. „In der Umkleidekabine hörte ich ständig homophobe Kommentare - ins Gesicht oder hinter meinem Rücken. Das war einfach ein Teil der Kultur“, so Vahaly. „Bei den Männern ist Homosexualität ein Thema, über das nicht sehr viel gesprochen wird. Wir haben keine Beispiele, niemanden, an dem wir uns orientieren können.“

Hätte er seine Sexualität während der Wettkämpfe nicht unterdrückt, wäre er „sicherlich ein glücklicherer Spieler gewesen“, fügte Vahaly gegenüber The Telegraph hinzu und erklärte, es sei eines seiner Ziele „ein Umfeld zu schaffen, in dem sich ein Spieler wohl fühlt und selbstbewusst genug ist, um sich zu outen und dann möglicherweise als Spieler noch erfolgreicher zu sein“.