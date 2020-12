Zagreb: Mann aus homophobem Hass in Brand gesteckt?

Am zweiten Weihnachtstag ereignete sich in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ein niederträchtiges Verbrechen. Im Maksimir Park wurde ein 50-jähriger Kroate angezündet, vermutlich mit einem Molotow Cocktail. Die Täter konnten flüchten. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die Veranstalter von Zagreb Pride sprechen vom schlimmsten Hassverbrechen gegen Homosexuelle in den letzten 20 Jahren. Es wird vermutet, dass die bislang unerkannten Täter auf die Homosexualität ihres späteren Opfers schlossen – aufgrund einer Lüge, die es erzählte.

Zuerst berichtete die Polizei in Zagreb am 27. Dezember über das Verbrechen. In nur drei Zeilen wurde der Tatvorgang kurz geschildert. In Medienberichten war schließlich das erste Mal von einem möglichen schwulenfeindlichen Hassverbrechen die Rede. In einer kroatischen Zeitung äußerte sich das Opfer schließlich und behauptete: Ja, seine Sexualität war der Grund für die Tat!

Suchten die Täter an einem Cruising-Hotspot nach einem schwulen Opfer?

Der 50-jährige Kroate machte in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember einen Spaziergang durch den Maksimir Park. Die Grünanlage im Osten Zagrebs ist dafür bekannt, dass dort nachts Cruising stattfindet. Wussten die Täter davon? Das Opfer erzählte der Zeitung Jutarnji list, dass es von zwei maskierten Männern angesprochen wurde, die ihn nach Feuer fragten und wissen wollten, was er dort mache.

Foto: SpeedyGonsales / CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org Maksimir Park Zagreb Das mutmaßliche Hassverbrechen ereignete sich in der Nähe der Falkenstatue - Foto: By CC BY-SA 3.0, Link

Da ihm in dem Moment mulmig zumute wurde, griff er auf eine Lüge zurück: Er sagte, er warte auf einen Freund. Das, so das Opfer, sei vermutlich der Grund für die Tat gewesen. Die Täter seien dadurch davon überzeugt worden, er sei schwul und würde dort cruisen.

Als er auf dem Rückweg wieder an den jungen Männern vorbeiging, traf ihn etwas an der Brust, plötzlich stand alles in Flammen: Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Molotow-Cocktail auf ihr Opfer warfen. Der 50-Jährige überlebte nur dank der Hilfe von Passanten, die eingriffen, als sie die verzweifelten Hilferufe hörten. Der Mann liegt derzeit in der Traumaklinik in Zagreb mit Verbrennungen zweiten Grades an Körper, Armen, Hals und Gesicht.

„Das Feuer breitete sich bis zu meinem Hals an meinem Kragen aus, es verbrannte die rechte Seite meines Gesichts, meine Stirn, mein Hals war verbrannt, meine linke Faust ... Ich sehe aus wie ein Freak.“

Täter können vermutlich nicht belangt werden

Gegenüber der Zeitung Jutarnji list betonte der Kroate: Er sei nicht zum Cruising in den Park gegangen. Die Täter hätten durch seine Lüge seine Sexualität erraten und ihn als Opfer auserkoren, weil er ihnen mit seinem geringen Körpergewicht deutlich unterlegen war. Zwar sei er wirklich homosexuell, so der Mann – dies sei aber eine persönliche Angelegenheit.

„In erster Linie bin ich ein Mann, der seit 28 Jahren in einem Unternehmen in Zagreb arbeitet. Ich weiß nicht, wie ich so wieder arbeiten soll, weil ich ein Gespött bin. Mein Leben hat sich in einer Sekunde verändert.“

Die Täter sind derzeit flüchtig. Die Polizei von Zagreb bemühte sich zu betonen, dass sie zwar alle relevanten Informationen über diesen Fall ermitteln würden, es aber schwer sein dürfte, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Da sie coronabedingt Gesichtsmasken trugen, dürfte das Opfer kaum in der Lage sein, die Männer zu identifizieren, selbst wenn sie gefunden würden.

„Der schlimmste Angriff auf die Community seit 20 Jahren!“

In einem Statement auf der Webseite von Zagreb Pride sprachen die Verantwortlichen der Veranstaltung vom schlimmsten queerfeindlichen Angriff der letzten 20 Jahre. Der Verein arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt daran, Hassverbrechen in Kroatien zu dokumentieren und zu verhindern. Dabei hätten sie den Opfern der Verbrechen stets rechtliche und psychologische Unterstützung geleistet, so das Statement weiter. Der Vorfall vom Weihnachtswochenende 2020 sei jedoch eines der schlimmsten Verbrechen bisher.

„Jeder in dieser Gesellschaft, auch ein schwuler Mann, hat das Recht, in einen öffentlichen Park zu gehen, aus welchem ​​Grund auch immer: frische Luft schnappen, auf einen Freund warten oder ein Date haben. Schwule sind nicht für ihre Existenz verantwortlich. Rechte Banden sind es!“

×

Der Verein forderte die Polizei auf, die Täter mit Hochdruck zu suchen und so ein Verfahren wegen eines Hassverbrechens zu ermöglichen. Außerdem bat Zagreb Pride um präventive Maßnahmen, um künftige Verbrechen zu verhindern: So müsse die Polizei von Zagreb alle öffentlichen Räume, Parks, Plätze und Straßen Zagrebs vor Angriffen von rechten Banden schützen.