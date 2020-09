Fast zwei von drei queeren Iraner*innen erleben Gewalt durch ihre Familien

Es sind unfassbare Zahlen: Mehr als vier von zehn queeren Iraner*innen, also fast die Hälfte aller Befragten, wurde bereits Opfer von sexueller Gewalt oder Vergewaltigung – ebenfalls meist ausgehend von ihren eigenen Familien. Zu diesem Ergebnis kamen Untersuchungen der führenden iranischen Queerorganisation 6Rang, die zeigen, wie weit Gewalt gegen queere Menschen in dem westasiatischen Land verbreitet ist.

Der Bericht trägt den Titel „Verborgene Wunden: Ein Forschungsbericht über Gewalt gegen LGBTI im Iran“. Er hebt vor allem die Tatsache hervor, dass LGBTIQ+, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung geworden sind, sich an niemanden wenden können. Dramatisch: 73 Prozent der Befragten gaben an, bereits an Suizid gedacht zu haben.

Die neue Umfrage der Organisation sprach mit 230 queeren Iraner*innen, von denen die meisten unter 35 Jahre alt waren. Sie offenbarte erschreckende Ergebnisse: 62 Prozent, also fast zwei von drei Befragten, wurden bereits Opfer von Gewalt durch ihre unmittelbaren Familienangehörigen. In fast einem Drittel der Fälle war diese Gewalt sexueller Natur. Zudem steht mehr als jeder dritte Befragte unter Druck, eine Zwangsehe einzugehen.

Shadi Amin

Zwar geht ein Großteil des Missbrauchs von der eigenen Familie aus – aber eben nicht alles. Auch Arbeitsplätze, Schulen, Universitäten, Sportzentren, Kollegen und Freunde können Quellen von Missbrauch werden. 15 Prozent der Befragten gaben an, Opfer sexueller Gewalt in Schule oder Uni geworden zu sein, unglaubliche 42 Prozent erlebten sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum.

Die Iranische Queeraktivistin Shadi Amin, die das Menschenrechtsnetzwerk 6Rang führt, floh 1983 aus dem Iran und lebt inzwischen in Deutschland. Sie sagte zu dem Bericht:

„Diese Gemeinschaft ist noch stärker als Frauen des Schutzes durch das Gesetz und die Justiz beraubt. Umgekehrt können sie, wenn sie zur Polizei gehen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verstärkter Gewalt ausgesetzt sein oder sich einer Strafanzeige stellen.“

Statt Unterstützung: Gewalt durch den Staat



Die Studie hält fest: Ein Großteil des Missbrauchs findet im Verborgenen statt, wird verschwiegen, nicht sichtbar gemacht, nicht zur Anzeige gebracht – und von den Opfern nicht verarbeitet. Viele queere Menschen sind zu ängstlich, um ihre Stimme zu erheben, da der Staat nicht auf ihrer Seite steht.

Die Polizei ist eher Angreifer als Helfer: Einer von zwölf Befragten gab an, mindestens einmal verhaftet worden zu sein, weil er queer ist. Von ihnen erlebten 28 Prozent körperliche oder verbale Gewalt durch die Polizisten, 13 Prozent sexuelle Gewalt.

Auch medizinischen Fachkräften vertrauen die Menschen in der 6Rang-Umfrage nicht – außerdem gab mehr als die Hälfte von ihnen an, dass ihre Familie unzuverlässig und keine Unterstützung sei.

Amin mahnte an, dass durch den Bericht deutlich werde, welche Bedeutung psychologische Betreuung durch vom Staat unabhängige Beratungsinstitutionen hat:

„Wenn diese fehlen, wird die LGBTI-Gemeinschaft weiterhin jeden Tag auf andere Weise geschädigt werden.“

Trans* oder Tod: Wie der Iran Homosexualität auslöschen will



Im Iran sind Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. In seinem Jahresbericht 2019 bestätigte der Hamburger Verfassungsschutz eine hohe Anzahl an Hinrichtungen im Iran – darunter viele Menschen, die aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Ausrichtung verurteilt und hingerichtet wurden (wir berichteten).

Außerdem beschuldigen Queeraktivisten das Regime des Landes schon länger, Homosexualität im Iran durch eine perfide Taktik „auslöschen“ zu wollen – und zwar, in dem es geschlechtsändernde Operationen erzwingt. Während Homosexualität im Iran mit dem Tode bestraft wird, ist Transsexualität nämlich seit 1987 legal.

6Rang-Geschäftsführerin Shadi Amin sprach letztes Jahr anlässlich eines UN-Berichtes über die im Iran nach wie vor verhängte und vollstreckte Todesstrafe an Schwulen mit der britischen Zeitung The Sun über die Gefahr, die für die gesamte Community von den religiösen Extremisten in der Regierung des Irans ausgehe.

Amin machte deutlich, das Regime würde Homosexualität als Krankheit ansehen, die geheilt werden müsse, um das Land zu stärken. Und der einzige Weg zu dieser Heilung sei, Geschlechtsänderungen zu erzwingen. Laut Amin würde die Regierung lieber Massenoperationen an Homosexuellen durchführen als Hinrichtungen, weil die Führung des Landes wüsste, dass die Welt sie beobachte.

Amin erklärte:

„Die Regierung glaubt, dass ein schwuler Mann die Seele einer Frau hat und man seinen Körper verändern sollte. Das Regime gibt homosexuellen Menschen zwei Möglichkeiten – als Homosexueller verhaftet zu werden und eine Bestrafung oder sogar eine Hinrichtung zu riskieren oder seinen Körper zu verändern.“ Benjamin Weinthal, Jerusalem Post

Am Ende bleibt nur gesellschaftliche Verbannung

Daten der Regierung zeigen, dass im Iran jedes Jahr etwa 4.000 Operationen zur Geschlechtsangleichung durchgeführt werden. Amin und andere Aktivisten behaupten jedoch, dass diese Zahlen in Wirklichkeit noch sehr viel höher seien. Zudem führen laut Amin nicht viele Chirurgen mit transspezifischen Erfahrungen die vom Staat finanzierten Operationen durch – meistens handle es sich um Schönheitschirurgen.

Obwohl Transsexualität im Iran legal ist, werden Trans* Menschen selten akzeptiert. Und die Lage der Betroffenen vereinfache sich nach den erzwungenen Operationen nicht. Es ist nicht bloß der Staat, der die Menschen anschließend einfach fallen lässt, sondern auch die Familie. Zudem würden laut Amin viele keine Anstellung mehr finden und sich der Prostitution zuwenden müssen – womit sie sich im Endeffekt auch sexueller und körperlicher Gewalt aussetzen würden.